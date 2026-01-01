「まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」──2026年1月1日、女優・長澤まさみが所属事務所のホームページを通じて結婚を報告した。女優として約20年間も最前線で活躍し続けている彼女は、これまで何度かロマンスを報じられていたが、近年のプライベートは謎に包まれていた。

【写真】当時、投稿が1件だけになっていた長澤まさみのインスタ。8頭身ボディーの全身写真、パンツルックでもスタイルの良さがわかる

発表によると、お相手は映画監督・福永壮志氏（43）だという。映画会社関係者が福永氏について語る。

「福永監督は映像制作を学ぶために2003年に渡米し、ニューヨーク市立大学ブルックリン校の映画学部に入学。卒業後はニューヨークを拠点に活動していました。その後、2019年に東京に拠点を移してからは『アイヌ』を題材にした映像作品をつくるなどして活動の幅を広げてきました。現在は海外のエージェントとも契約しており、日米を行き来するなど、国際的な活躍を見せています」

福永氏にとって大きな実績となったのが、2025年にエミー賞やゴールデングローブ賞で快挙を達成した『SHOGUN 将軍』（シーズン1・第7話）の監督をつとめたことだろう。

2人の接点は一体

国際的に活動していた福永氏と、日本を拠点にする長澤の接点はどこにあったのだろうか。芸能プロ関係者が語る。

「福永監督が、日本の芸能界との関係を深めたのは『SHOGUN 将軍』の主要キャストである俳優の阿部進之介さん（43）との出会いが大きいかもしれません。福永監督は、阿部さんや、俳優の山田孝之さん（42）らがプロデュースに関わった短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS（ミラーライアーフィルムズ）』に参加していました。

このプロジェクトはクリエイターの発掘や育成を目的に、2020年に発足したもので、制作された短編映画をオムニバス形式でシーズンごとに公開してきました。人気俳優からベテラン俳優、映画監督まで、さまざまなジャンルの方々がプロジェクトに参加し、短編作品を出品しています」

2023年同プロジェクトが主催する映画祭で、福永氏が出品した短編映画は、全36作品のうちグランプリに選ばれている。

「俳優の斎藤工さん（44）もこの映画祭に短編映画を出品しているのですが、実は福永監督とは旧知の仲。福永監督が海外を拠点にしていた頃につくった初めての作品に斎藤さんが惚れ込んだのがきっかけで、映画を通して2人はコミュニュケーションをとってきました。

福永監督が長澤さんとの接点をもったきっかけがあるとすれば、いずれも共演歴がある山田（孝之）と斎藤（工）の存在が大きかったのではないでしょうか。プライベートでも親しい2人の意見は長澤さんにとっても参考になったハズです」（同前）

「映画」がつなぐ縁だったということか。近年の長澤について、前出・芸能プロ関係者が続ける。

「ここ数年の彼女は以前にも増して芝居に打ち込んでいるように見えました。インタビューでも"年齢を重ねれば重ねるほど、お芝居って深いんだなって気付かされます"などとも語っています。

そうしたなか彼女は2023年11月、インスタグラムの投稿を1件だけ残して突然"全削除"したことで話題に。これまでも多くの芸能人が人生の"節目"で過去の投稿をすべて削除してきていて、それぞれに意味深長なものがありました。長澤さんにしても、もしかすると、このタイミングで福永監督との関係が深まったということなのかもしれません」

日本を代表するトップ女優と、新進気鋭の国際派映画監督。元日から幸せなニュースが日本中を駆け巡った。