◆陸上 全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）１日、群馬県庁発着＝７区間計１００キロ

ＧＭＯインターネットグループが初優勝を飾った。

２区の今江勇人が区間新記録の快走で首位でつなぐと、３区の鈴木累人は区間２位、４区のＭ・テモイは区間２位と独走態勢。

５区の太田蒼生、６区の嶋津雄大が共に区間新記録＆区間賞でさらなる勢いをつけ、７区の鶴川正也がすがすがしい表情でトップのゴールテープを切った。

前回の箱根駅伝、太田は青学大の４区で出走。３番手で受けると日本人最高記録を更新する快走で２年連続区間賞を獲得。首位を走っていた中大との差を大きく縮め、総合優勝に大きく貢献した。

今回、ニューイヤー駅伝でも区間新記録＆区間賞の鮮烈デビューを飾り「箱根駅伝もニューイヤー駅伝も中学の時から目標としていた大会。どちらも区間賞がとれて、目標は少しずつ達成できていると思います」とはにかんだ。

ＧＭＯインターネットグループからは１区の吉田祐也、３区の鈴木、５区の太田、７区の鶴川と４人の青学大ＯＢが出走した。２、３日の第１０２回箱根駅伝で青学大は史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙っており、前日に先輩たちが後押しする激走を見せた。