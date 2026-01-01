NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。2025年の病気の進行について振り返りました。



津久井さんは「2025年もALS(筋萎縮性側索硬化症)と生きました」と投稿。



続けて「思ったよりも進行が遅くならずに 着々と進まれてしまって やはりALSの凄さを感じました…」「無事だったし、この先もそうであって欲しいと願っている首から上にも 動作の低下が現れて来ています…」と、2025年のALSの病気の進行について綴っています。





それでも「その事で たくさんの体験と勉強をしたと思います ここにきて自分の変化を感じるのです このことを糧にしたいです」とALSとの闘病に前向きな気持ちを記しています。





そして「やはり今年も皆さんからの多くの励ましが元気玉になりました 気持ちのエネルギーは大切なのです 本当に感謝しています 今年もありがとうございました」と、フォロワーへの感謝の言葉で締めくくりました。





津久井さんは、ALS公表から5年が経過した2024年10月のブログで、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、周囲への深い感謝を投稿。





続けて、「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ健康管理を呼びかけていました。





津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。





【担当：芸能情報ステーション】