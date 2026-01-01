楽天モンキーズ、林立と契約更新 8年総額で約9億円 台湾プロで1億元超えは4人目
（台北中央社）台湾プロ野球、楽天モンキーズは12月31日、キャプテンの林立内野手（29）との契約更新を発表した。契約は8年で出来高を含めて総額1億8千万台湾元（約9億円）で、台湾プロでは4人目の1億元超えとなった。
林は1996年1月1日生まれ。2017年に楽天の前身、ラミゴモンキーズに加入した。25年までの9季通算で747試合の1軍公式戦に出場し、946安打、93本塁打、139盗塁。打率は.340をマークした。
球団は報道資料を通じ、林について来季は通算1000安打、100本塁打に期待が懸かると言及。これまでに首位打者や最多安打、打点王、盗塁王、ベストナイン、年間MVP（最優秀選手）など数々のタイトルを獲得しており、リーグ屈指の選手であることを証明してきたと紹介した。
また25年はキャプテンとしてメンバーを率い、台湾シリーズ優勝を果たしたと言及。チームにとって主力選手であるだけでなく、欠かせない精神的な支えにもなっているとした。
台湾プロ野球では昨季から総額1億元を超える大型契約が相次いだ。現時点での最高額は統一ライオンズ・陳傑憲外野手（31）の10年2億元（約10億円）。また、富邦ガーディアンズは24年7月に元レッドソックスの張育成内野手（30）と3年6カ月で9250万元（約4億6千万円）の契約を結んだ。
（謝静雯／編集：田中宏樹）
