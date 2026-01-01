木村拓哉主演映画『教場 Reunion』の主題歌が、Uruの「心得」に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Uruの楽曲「心得」が、1月1日よりNetflixで独占配信がスタートした教場シリーズ集大成作品の前編となる映画『教場 Reunion』の主題歌に決定した。

■2023年リリースの楽曲「心得」が、ドラマに続き『教場』と再タッグ

「心得」は、2023年4月クールの月9ドラマ『風間公親―教場0―』のために、Uruが書き下ろした（作詞・作曲）清廉なバラード。静けさの中に確かな意思を感じさせる楽曲は、ドラマの重厚なストーリーとともに話題を呼んだ。

映画『教場 Reunion』は、警察学校の実態を描いた長岡弘樹のミステリー小説『教場』シリーズが原作。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」を舞台に、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、様々な想いを抱いて入学してきた生徒たちの対峙を描く。主演は、木村拓哉。

2020年にスペシャルドラマ『教場』、2021年にスペシャルドラマ第2弾『教場II』、2023年に風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親―教場0―』が放送され、大きな反響を呼んだ。連続ドラマの放送から3年の月日が経ち、『教場』シリーズの集大成にして終着点となる『教場』映画プロジェクトが始動し、2部作として前編『教場 Reunion』が、2026年1月1日よりNetflixで独占配信、後編『教場 Requiem』が2月20日より劇場で公開される。

Uruの「心得」が映画『教場 Reunion』をどのように彩るのか、過去のシリーズも含めて要チェックだ。

なおUruは、back number提供の楽曲「傍らにて月夜」で、1月30日公開の映画『クスノキの番人』主題歌をつとめることも決定。注目を集めている。

■リリース情報

2023.05.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「心得」

2023.06.07 ON SALE

SINGLE「心得」

■映画情報

映画『教場 Reunion』

1月1日（木）Netflixにて配信開始



映画『教場 Requiem』

2月20日（祝・金）劇場公開

出演：木村拓哉

綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、

猪狩蒼弥、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗、

佐藤仁美、和田正人、荒井敦史、高橋ひとみ

佐藤勝利、中村 蒼 ／ 小日向文世 他

原作：長岡弘樹『教場』シリーズ／『新・教場』『新・教場２』（小学館刊）

監督：中江功

脚本：君塚良一

配給：東宝

(C)フジテレビジョン (C)長岡弘樹／小学館

