上質な素材感とタフな強度をあわせもつ。毎日に寄り添う29リットルバックパック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
PCもボトルもすっきり収納できる。快適に背負えるデイリーユースモデル【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、上質な質感とタフな強度を兼ね備えた900Dポリエステルのマイクロコーデュロイ生地を採用。シンプルでありながら存在感のある素材感が、日常のスタイルを引き立てる。
メインルームにはノートPC用ポケットを備え、サイドにはボトルポケットを配置。左右と底部には容量を調整できるコンプレッションストラップを搭載し、荷物の量に合わせてスマートに使える。
背面には低反発クッション素材を採用し、長時間の使用でも身体への負担をやわらげる設計。
学生から社会人まで、通学・通勤から休日の外出まで幅広く対応する、デイリーに使いやすいバックパックだ。
