村山優香、昨年末で所属事務所を退所「円満退所いたしました」 『ウルトラマンデッカー』キリノ イチカ役で人気
俳優の村山優香（22）が1月1日、自身のXを更新。所属事務所を退所したことを発表した。
【写真】華やかな装いで村山優香が所属事務所の退所を発表「円満退所いたしました」
村山は「新年あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いいたします」と新年のあいさつ。続けて「そして皆様にご報告です。12月31日をもちまして所属事務所を円満退所いたしました」と発表した。続けて「支えて下さった皆様にはとても感謝しております。これからも精一杯精進して参ります。今後ともよろしくお願いいたします」と決意を新たにしている。
村山は、『ウルトラマンデッカー』（2022）にヒロインのキリノ イチカ役で出演し話題に。その後、俳優やモデルとして活躍している。
