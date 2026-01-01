声優の青山なぎさ（27）が1月1日、自身のSNSを更新。芸能事務所クロコダイル所属および、アリゲーターと業務提携したことを発表した。2社はグループ会社で、クロコダイルは主に声優、アリゲーターは主に俳優らが所属。青山も声優と俳優の両面で活動していくとみられる。

青山は「いつも温かい応援をありがとうございます。この度、クロコダイルに所属することになりました。これまでのご縁に感謝し、皆様に笑顔や元気をお届けできるよう、私らしく精進してまいります。また、アリゲーターと業務提携させていただくことになりました。新たな体制のもと、一つ一つの活動に向き合いながら、表現の可能性を磨いていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします！」と思いをつづった。

青山は2021年に「ラブライブ！スーパースター！！」の葉月恋役で声優デビュー。2022年4月からはフジテレビ系「めざましテレビ」のイマドキガールにも起用されたほか、2024年からはソロアーティストプロジェクトも開始した。

昨年12月に前所属事務所を退所することを発表しており、その後の活動が注目されていた。