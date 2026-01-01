巨人・坂本勇人、通算2500安打まで残り53…今季達成が期待される主な記録−野手編−
2025年は浅村栄斗（楽天）が4月22日の日本ハム戦で通算300号、5月24日の日本ハム戦で平成生まれでは初となる通算2000安打、6月5日のDeNA戦で通算2000試合出場を達成すれば、中村晃（ソフトバンク）が8月26日の楽天戦で通算1500安打を達成するなど、野手陣の数々の記録が達成された。
2026年も達成が期待される野手陣の記録は多くある。坂本勇人（巨人）は昨季終了時点で通算2447安打を放ち、歴代11位にランクインしているが、通算2500安打まで残り53安打。
丸佳浩（巨人）も通算2000安打まで残り71安打と今季中の達成が期待される。丸は通算2000安打以外にも通算2000試合出場、通算300本塁打達成にも期待がかかる。
▼ 今季達成が期待される主な記録
【通算1000試合出場】
田村龍弘（ロッテ）残り10
佐野恵太（DeNA）残り20
京田陽太（DeNA）残り23
若月健矢（オリックス）残り34
ソト（ロッテ）残り55
近本光司（阪神）残り56
岡大海（ロッテ）残り62
【通算1500試合出場】
柳田悠岐（ソフトバンク）残り30
中村悠平（ヤクルト）残り73
【通算2000試合出場】
丸佳浩（巨人）残り38
大島洋平（中日）残り55
【通算1000安打】
外崎修汰（西武）残り4
佐野恵太（DeNA）残り17
山川穂高（ソフトバンク）残り83
【通算1500安打】
西川遥輝（日本ハム）残り74
今宮健太（ソフトバンク）残り88
【通算2000安打】
丸佳浩（巨人）残り71
【通算2500安打】
坂本勇人（巨人）残り53
【通算100本塁打】
杉本裕太郎（オリックス）残り1
中村奨吾（ロッテ）残り10
オスナ（ヤクルト）残り13
鈴木大地（楽天）残り16
万波中正（日本ハム）残り18
栗原陵矢（ソフトバンク）残り18
茂木栄五郎（ヤクルト）残り20
【通算150本塁打】
ビシエド（DeNA）残り9
菊池涼介（広島）残り15
森友哉（オリックス）残り20
栗山巧（西武）残り22本
佐藤輝明（阪神）残り26本
【通算200本塁打】
ソト（ロッテ）残り5本
【通算300本塁打】
坂本勇人（巨人）残り2
丸佳浩（巨人）残り11
山川穂高（ソフトバンク）残り25
柳田悠岐（ソフトバンク）残り32
【通算350本塁打】
山田哲人（ヤクルト）残り39
浅村栄斗（楽天）残り44
【通算500本塁打】
中村剛也（西武） 残り19
【通算1000打点】
丸佳浩（巨人）残り56
【通算200盗塁】
山田哲人（ヤクルト）残り2
丸佳浩（巨人）残り12
源田壮亮（西武）残り20
【通算250盗塁】
周東佑京（ソフトバンク）残り20
【通算350盗塁】
西川遥輝（日本ハム）残り7