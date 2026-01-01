NMB48卒業の川上千尋、吉本興業所属を発表「新たに俳優としての道を歩んでまいります」

2025年12月26日をもって、アイドルグループ・NMB48を卒業した川上千尋（27歳）が1月1日、吉本興業への所属を発表した。



川上はNMB48の4期生として2012年に加入。27thシングル「好きだ虫」ではセンターを務めるなど、グループを牽引する中心メンバーとして活躍した。今後は俳優業を中心に、より幅広い分野で活動の場を広げていくという。



吉本興業所属にあたり、川上は「2026年より、吉本興業に所属させていただくことになりました。これまで大変お世話になったNMB48から一歩踏み出し、新たに俳優としての道を歩んでまいります。たくさんの方の記憶に残る存在になれるよう、日々精進してまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と意気込みを語っている。