お笑いコンビ・エルフの荒川(29)が１日未明に放送されたテレビ東京系「新春！幻の優勝ネタ祭り」に出演し、やせた原因をポロリとこぼした。



【写真】たしかに痩せてる！収録日近辺のエルフ・荒川

2025年に開催されたさまざまな賞レースで優勝を逃したファイナリストたちが披露できなかった“幻の2本目”を披露するというコンセプトの番組。エルフは「THE W」のファイナリストとして出演した。



「彼氏の実家を初めて訪れた彼女」という設定の漫才を展開していたが、荒川は途中でセリフを間違い「（セリフが）飛んだ、何やったっけ?」と混乱。相方・はる(29)にセリフを確認してネタを続けようとしたが、微妙な空気になってしまった。はるが「この感じでいくの?」と確認すると荒川は「もう帰ろ」と言って、結局オチまでたどり着かずにネタを強制終了させた。



MCのケンドーコバヤシ、チョコレートプラネット・長田庄平も「心配だ」と思わずこぼすほどだった。ネタ終了後に荒川は「間違えた…」とマジ謝罪。「ホントすいません」と言いながら思わず土下座していた。続けて「『THE W』でやった同じ設定で、いろんな言葉を頂いて、新ネタ作って持ってきたんですけど、普段とちょっと違うくて訳わからんようになって、全部飛びました」と申し訳なさそうに説明。「THE W」での“アドバイス”の影響も示唆した。



ここでケンコバは「荒川…痩せたなおまえ」と荒川のほおがこけていることを指摘。荒川は「ガチでストレスです」と苦笑いで説明し、笑いを誘った。長田は速攻で「心配なるて!」と本気半分のツッコみを入れていた。



エルフは2025年12月13日に日本テレビ系で放送された「THE W」の決勝戦に進出。審査員の霜降り明星・粗品から「『漫才コントにこんなん入れといたら評価されるやろ』みたいな思惑が客に透けてしまう」とバッサリ切られていた。「普段質の悪い客の前でしかネタを試せてないからやってしまう。もっとしゃばいやりとりをネタから削って渋いやりとり増やして頑張ったら女王どころか王にもなれる!」と粗品の「質の悪い客」発言も引き出していた。荒川は「粗品さーん、すみません、本当にありがたいんですけど、Wから出て行ってくれませんか～!迷惑なんです～!」と笑いにして“反撃”したが、粗品からは「スカしたな、お前も」と厳しく返されていた。



「新春！幻の優勝ネタ祭り」の収録は同年12月21日の「M-1グランプリ」終了後という日程だったため、荒川の“ダメージ”もまだ大きいタイミングだったようだ。



（よろず～ニュース編集部）