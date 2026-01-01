宝塚歌劇団花組トップスターの永久輝せあとトップ娘役の星空美咲が１日、兵庫・宝塚大劇場ロビーで鏡開きを行った。



赤系の着物の永久輝とオフホワイト系の着物の星空とおめでたい“紅白"で合わせたかのようなコンビは、木槌を受け取ると笑顔で樽を開いた。



永久輝は「元旦からこのような貴重な機会を賜り大変光栄です。昨年は、とても刺激的で幸せな1年でした。今年の目標としては、午年ですので、しっかりと手綱を握り、自分のペースを保って駆け抜けてまいりたいと思っております」とあいさつ。花組公演「蒼月抄－平家終焉の契り－/EL DESEO」は2月14日に初日を迎える。「今年も皆様に楽しんでいただける舞台を目指して精一杯精進してまいります」と力強く宣言した。



また星空も「新しい年の始まりに、皆様と鏡開きでお祝いすることができ、とても嬉しく思っております。昨年は濃厚な1年でした。今年は、これまでと同じく自然体でいることを目標に頑張りたいと思います」と初々しい笑顔を見せていた。



宝塚大劇場では星組新トップスター暁千星の本拠地お披露目公演「恋する天動説－The Wand'rin' Stars－／DYNAMIC NOVA」が初日を迎えた。



（よろず～ニュース編集部）