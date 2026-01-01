ウルトラマンがテレビに初めて登場してから60周年を迎えた。節目のいま、自叙伝『ウルトラマンになった男』でも知られる俳優でスーツアクターの古谷敏氏と、『仮面ライダー』の本郷猛役をつとめた藤岡弘、氏による二大ヒーロー夢の初対談が実現。第1回記事では、石ノ森章太郎先生が「仮面ライダーは死なない」と言われた藤岡氏が、生き抜く覚悟をした体験について語った。第2回では、古谷氏が円谷英二監督との思い出について明かす。【全3回の第2回】

【アザーカット】迫力抜群のふたり 夢の初対談にのぞんだ古谷敏氏と藤岡弘、氏

「子供たちに夢を……」

古谷：『ウルトラマン』の生みの親、円谷英二監督もそうでしたよ。たしか、『ウルトラマン』の放送直前の撮影会のような催しで、ウルトラマンのスーツを着込んだ僕に、監督がツカツカと近寄り、こう言ったんです。「子供たちに夢を……」。夢をと言ったあとの言葉は聞き取れなかったのですが、その後、ウルトラマンとして多くの怪獣や宇宙人と戦っていくうち、監督はきっと「子供たちに夢を……与え続けてください」と告げに来たのだろうと思えてきたんです。

藤岡：先輩のその話、心を震わせますね。

古谷：与え続けてきた結果、今もウルトラマンのイベントを開くと、それこそ藤岡さんの話のように親子3代にわたるファンが詰めかけてくれる。小学生が「ウルトラマン、応援しています」と言ってくれると、こちらの胸もいっぱいになってね。

藤岡：ありがたいですね。

古谷：今から思えば、円谷監督と石ノ森先生、この2人の偉大なクリエイターは同じ方向を見つめながら、二大ヒーローを生み出したともいえますよね。「子供たちに夢を与え続けるために、ヒーローは死なない」というね。見事なまでに合わさっています。

藤岡：円谷監督と石ノ森先生のヒーローに託した遥かなる願い、素晴らしいシンクロですよ。

古谷：まあ、ウルトラマンはゼットンに敗れ、一度は死んでいますが、ゾフィーによって再び新しい命を手に入れているし。

藤岡：たぶん、先生と監督がヒーローに込めた願いが、初めからブレていないんですよ。ヒーローは子供たちのために戦い続けなければいけないという信念に、一切の迷いがない。その純粋で一直線な想いが今日まで先輩と私を走り続けさせてくれている。

「スーツの中に水が入り込んで……」

古谷：ただ、そう考えられるようになったのも、この数十年かな（笑）。

藤岡：ですね。撮影中は毎日、毎日、憂鬱でした。正直、行きたくなかったです、撮影所には（笑）。今日は無事に部屋まで帰れるだろうか。救急車を呼ぶような事故など起こらないだろうか。と、夜も満足に眠れなくてね。この重苦しい切羽詰まった気分はスーツアクターを経験した者でなければわからない。先輩、そうですよね？

古谷：そうだね、一般の人には、ちょっとわかりづらい感覚かも（笑）。

藤岡：先輩が危険を感じた撮影というと？

古谷：水中での撮影だね。マスクの視界を確保する穴からプールの水が大量に入り込んできた。自分は確実に溺死だ、と思ったな（笑）。火に包まれるシーンも怖かったけど、やっぱり、水がリアルに死を感じた。

藤岡：水は怖いですよね。怪人と水中での格闘シーンでは、マスクの視界を確保する穴から水が流れ込み、アゴを覆っているプロテクターの隙間からも水が入り込んできていました。次第に口から鼻へと水が浸食してくるのは、恐怖でしかないですね。

（第3回につづく）

【プロフィール】

古谷敏（ふるや・びん）／1966年『ウルトラQ』（ケムール人役）出演を経て、同年『ウルトラマン』のスーツアクターに抜擢。近著に『60年目のスペシウム光線』（共著、小社刊）。2026年1月10日に池袋HUMAXシネマズにて前田日明氏とのトークイベントを開催。

藤岡弘、（ふじおか・ひろし、）／1965年、松竹映画にてデビュー。1971年『仮面ライダー』の主演で一躍人気俳優に。主演、出演作多数。次女の天翔天音が2026年1月配信予定の『仮面ライダーアインズwithガールズリミックス』（東映特撮ファンクラブ）で主演を務める。

取材・文／佐々木徹 写真／藤岡雅樹

※週刊ポスト2026年1月2・9日号