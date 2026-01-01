『五等分の花嫁』五つ子、アイドル衣装でキュートな笑顔 スペシャルイベントビジュアル公開
5月2日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されるテレビアニメ『五等分の花嫁』のスペシャルイベント、『五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO』のビジュアルが公開された。アリーナの会場を背景に、アイドル衣装を身に纏い五つ子が全力でイベントを楽しんでいる姿が眩しいビジュアルになっている。
【画像】超ミニスカ姿の二乃＆三玖！『五等分の花嫁』ソロビジュアル
2年振りの開催となる本作のスペシャルイベントには、上杉風太郎役の松岡禎丞、中野一花役の花澤香菜、中野二乃役の竹達彩奈、中野三玖役の伊藤美来、中野四葉役の佐倉綾音、中野五月役の水瀬いのりの主要キャストが総出演し、司会進行は天津飯大郎（天津）が務める。
公演のチケットは、現在『五等分の花嫁』New Year Holidays 先行受付 (抽選)が実施中。申込期限は1月12日までとなっている。
さらに、本ビジュアルを使用したイベントグッズの発売も決定。今回は事前受注通販を予定しており、詳細は後日発表される。
