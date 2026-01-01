櫻井翔、グルメ経験値を試されピンチ 菊池風磨は“兄貴”のサプライズ登場に「年始ならでは」
timeleszの菊池風磨とシソンヌ・長谷川忍がMCを務める、フジテレビ系バラエティー『何か“オモシロいコト”ないの？』番組初の新春SPが、きょう1月1日深夜0時10分から放送される。今回は櫻井翔（嵐）らと“ピンキリ人狼”に挑戦する。
【写真】めるる、ダイアン津田らも出演
ピンキリ人狼とは、芸能人の食の経験値が試されるグルメ心理ゲーム。目の前にだされたお皿に載った食材が、最高級品の“ピン”なのか、それとも超激安の“キリ”なのか…自分の舌を頼りに答えを導いていく。
櫻井をはじめ、津田篤宏（ダイアン）、野呂佳代、生見愛瑠、信子（ぱーてぃーちゃん）、そしてMCの風磨＆長谷川が、値段差およそ10倍のみかん、値段差およそ13倍の納豆、値段差およそ8倍のぶりの照り焼きのピンキリ人狼に挑戦。
収録序盤、「これまでいろいろ食べてきたから自信がある！」と豪語する櫻井に、ピンチが襲う（!?）たった一口の食材に翻弄される櫻井たち。さらに、櫻井に“ごあいさつしたい！”と、とある人がスタジオに…櫻井と初共演を果たす彼らにも注目だ。
■櫻井翔、菊池風磨、長谷川忍コメント
――収録序盤「自信がある！」とおっしゃっていましたが、実際やってみていかがでしたか。
櫻井：…僕、そんなこと言いましたか？記憶にないですね（笑）。食べているものが高級品なのか、そうでないのかを比べることができないので難しさもありました。でも、それぞれが違うものを食べているから、誰かの発言が安心になったり、誰かの発言で“これヤバいかな…”と思ったりする、その時間がすごく楽しかったです。
――風磨さん、長谷川さんにとっても櫻井さんはサプライズゲストでした。戦いぶりをご覧になっていかがでしたか。
長谷川：そんなびっくりするような人は来ないだろうなと思っていたので、油断してました（笑）。どちらかというと“おまえかよ！”のリアクションを用意していたので、出てきて“ええ!?”と。櫻井さんは全員がわかる言葉で味とかを表現していて“さすがだな！”と思いました。すごく勉強になりました！
風磨：隣の席にどなたが来るんだろうと思っていたんですけど、まさかの兄貴で。とても驚きました。一緒に“ピンキリ人狼”に挑戦してもらいましたが、論理的で筋も通っていて“なるほどな”と思わされるところが随所に見られました。
――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします！
櫻井：まずは年明けて間もない高揚感を長く感じられる一助となるような番組になったらいいなと。そして視聴者の皆さんにも伝わるように心がけてコメントしてみましたが、それがどう転ぶのか…ゲームとしてすごく楽しかったので、僕たちが楽しんでいる様子をご覧いただけたらと思います。
長谷川：櫻井さんのすごい分析力が見れますので、それを取りこぼさないように！なぜこの人が今の地位でご活躍されているのか…この番組を見れば分かると思います（笑）！というのはさておき、お正月でおうちで遅い時間まで楽しんでいるころだと思いますので、リラックスして見ていただけたらうれしいです。
風磨：夜中に兄貴をみることができる喜び…年始ならではだなと思っています。豪華なゲストの方もいらっしゃいますし、見てくださる皆さんの年始の盛り上がりに負けないくらいの盛り上がりになっていると思いますので、ぜひ楽しんで見ていただけたらと思います！
