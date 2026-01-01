Mrs. GREEN APPLE、フェーズ3の内容が「すごい」と話題 NYタイムズスクエア登場、国立競技場4DAYSなど
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが1月1日、「フェース3」開幕にあわせ、YouTubeで生配信を行った。
【写真】ファン歓喜！ミセス「Carrying Happiness」メッセージ
2025年内で「フェーズ2」を終了とし、26年元日から「フェーズ3」が幕開け。「Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信」と題し、午後3時から実施された生配信は、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架のメンバー3人がこたつに入り、和気あいあいと進行した。
ニューヨークのカウントダウンの様子が映ると、タイムズスクエアにMrs. GREEN APPLEのビジュアルが登場した。
さらに、ラストには、4月から東京・国立競技場（MUFGスタジアム）4DAYS、大阪・ヤンマースタジアム長居でのライブ開催を発表。『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の映画公開も明らかに。メンバーも「すごくない？」と驚く内容。詳細は「後日正式に発表される」とした。
ファンからは「ミセス今年も盛りだくさんですごい」「すごいことサラッと言ってのんびり配信」「バベル映画化に国立4days、新年タイムズスクエアでどデカく映し出される大森若井藤澤、、、、それをこたつで半纏着ながらお話ししちゃうミセス、、、、 凄いよ、、、ほんと、、、、寝てよ、、、、」など、大反響となった。
