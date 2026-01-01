◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦（2026年1月1日 東大阪市・花園ラグビー場）

第105回全国高校ラグビー大会は、3回戦8試合が行われて8強が出そろい、試合後には第1グラウンドで準々決勝の組み合せ抽選が実施された。

記念大会のため例年より5校多い56校が出場し、史上初めて神奈川勢2校が8強に残った。3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）は東海大大阪仰星との対戦に。半世紀ぶり2度目の8強入りを決めた東海大相模（神奈川第2）は東福岡（福岡第2）との対戦になった。

両校は別のブロックに入り、決勝で神奈川勢対決となる可能性も浮上した。3日に第1グラウンドで行われる準々決勝4試合のカードは、以下の通り。

＜第1試合＞

・東福岡（福岡第1）―東海大相模（神奈川第2）

＜第2試合＞

・京都成章（京都）―御所実（奈良）

＜第3試合＞

・大阪桐蔭（大阪第3）―国学院栃木（栃木）

＜第4試合＞

・東海大大阪仰星（大阪第1）―桐蔭学園（神奈川第1）

今大会は準々決勝後の再抽選はなく、第1試合と第2試合の勝者が、第3試合と第4試合の勝者が5日の準決勝で対戦する。