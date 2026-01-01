お笑いコンビ、天竺鼠が解散することが1日、分かった。同日に川原克己（45）のYouTubeチャンネルで発表された。所属の吉本興業によると、この日をもって解散し、2人の所属は継続するという。

「瀬下に茶碗蒸しを食べさせよう！【天竺鼠 川原 究極シリーズ】」と題した動画の終盤に、川原が「 この度ですね、解散いたします。2人で話し合った結果ですね。何回か話し合って、今後のことについて話し合ってきたんですけど、解散という方向に話が進みました」と突如報告した。

「理由はひとつだけです」とし「昔の友達の頃に戻ろうということになりました。学生の頃から一緒にいまして、鹿児島から大阪に行ってNSCに入ってやってきたんですけども、まあそうですね友達としてやっていたんですけど、仕事のパートナーになったんですね。友達に戻ろうということになりました」と語った。

2人は2004年に結成。「キングオブコント」では2013年に3位、同年の「THE MANZAI2013」でもファイナリストとなるなどして人気を博した。友達の頃は「（川原）克己と（瀬下）豊」と呼び合っていたといい「その頃に戻りたいということになりました。非常に前向きな、おのおのの幸せを考えた時に、この解散ということが一番、自分らにとってベストだというところに至りました」と説明した。

瀬下も「解散の寂しさよりも友達に戻れる楽しみの方が勝っております。これからはいつでも友達に戻れたので、人生の相談などをね、いろいろ聞いてもらいたいなと。昔のように戻って、飲みながらでもいいんじゃないかなと思っております」と話した。