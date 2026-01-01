Mrs. GREEN APPLE、国立4DAYS決定に反響相次ぐ「フェーズ3にも期待」「絶対行きたい」
【モデルプレス＝2026/01/01】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が2026年、東京・国立競技場4DAYS含むスタジアムツアーを開催することがわかった。元日、公式YouTubeチャンネルの生配信で発表され、ファンからは驚きの声が寄せられている。
【写真】ミセスの「大切なお知らせ」
2026年4月から、東京・国立競技場4DAYS、大阪・ヤンマースタジアム長居でのスタジアムツアーを開催することを発表。国立競技場での4DAYS開催は、嵐以来2組目、バンドでは初の快挙となる。
この発表を受け、ファンからは「楽しみすぎる」「フェーズ3開幕からアツい」「絶対行きたい」と反響が寄せられている。
Mrs. GREEN APPLEは2013年にバンドを結成し、2015年にメジャーデビュー。『青と夏』『点描の唄（feat.井上苑子）』など数々のヒット曲を生み出し人気絶頂の最中、メジャーデビュー5周年記念日となる2020年7月8日に「フェーズ1」完結として突如活動を休止する。
約1年8ヶ月の休止期間を経て2022年3月に「フェーズ2」開幕として活動を再開。『ダンスホール』（2022）、『Soranji』（2022）、『ケセラセラ』（2023）、『ライラック』（2024）などリリースした楽曲は軒並みヒット。2025年でデビュー10周年を迎え、10月から12月にかけて5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を成功させた。
年末恒例の音楽賞「第67回輝く！日本レコード大賞」は『ダーリン』で大賞に輝き、バンド初となる3年連続大賞受賞の快挙を達成。きのう大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」では白組のトリを務め、華々しく「フェーズ2」を締めくくった。
活動休止期間は設けずにきょう元旦から「フェーズ3」が開幕。新たなフェーズを迎えて初の生配信は、ボーカル・ギターの大森元貴、ギターの若井滉斗、キーボードの藤澤涼架の3人がこたつに入りながら心境や決意を語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセスの「大切なお知らせ」
◆ミセス、国立競技場4DAYSライブ決定に反響
2026年4月から、東京・国立競技場4DAYS、大阪・ヤンマースタジアム長居でのスタジアムツアーを開催することを発表。国立競技場での4DAYS開催は、嵐以来2組目、バンドでは初の快挙となる。
◆ミセス、元日にフェーズ3幕開け
Mrs. GREEN APPLEは2013年にバンドを結成し、2015年にメジャーデビュー。『青と夏』『点描の唄（feat.井上苑子）』など数々のヒット曲を生み出し人気絶頂の最中、メジャーデビュー5周年記念日となる2020年7月8日に「フェーズ1」完結として突如活動を休止する。
約1年8ヶ月の休止期間を経て2022年3月に「フェーズ2」開幕として活動を再開。『ダンスホール』（2022）、『Soranji』（2022）、『ケセラセラ』（2023）、『ライラック』（2024）などリリースした楽曲は軒並みヒット。2025年でデビュー10周年を迎え、10月から12月にかけて5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を成功させた。
年末恒例の音楽賞「第67回輝く！日本レコード大賞」は『ダーリン』で大賞に輝き、バンド初となる3年連続大賞受賞の快挙を達成。きのう大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」では白組のトリを務め、華々しく「フェーズ2」を締めくくった。
活動休止期間は設けずにきょう元旦から「フェーズ3」が開幕。新たなフェーズを迎えて初の生配信は、ボーカル・ギターの大森元貴、ギターの若井滉斗、キーボードの藤澤涼架の3人がこたつに入りながら心境や決意を語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】