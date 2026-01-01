バレンタインはモロゾフで。Beetle愛あふれる遊び心チョコ

1932年、日本で初めてバレンタインにチョコレートを贈るスタイルを紹介したモロゾフ。2026年は、毎年好評のフォルクスワーゲン社「Beetle」をテーマにしたチョコレートブランドが登場します。愛らしく洗練されたビートルの世界観を、遊び心たっぷりのチョコレートとパッケージで表現。大人の夢心をくすぐる、心ときめくバレンタインを楽しんでみませんか。

Beetleの魅力を味わうバレンタイン

フォルクスワーゲン社を代表するモデル、通称「ビートル」。初代登場から70年以上経った今も、世代や性別を超えて愛され続けています。そんなビートルをモロゾフがチョコレートで表現。

2026年は、食べ終えたあとも楽しめる缶パッケージや、オリジナルステッカー付きの新商品が加わり、より自由にビートルの世界を楽しめるラインナップに。※すべて洋酒不使用です。

取扱店舗：全国のモロゾフ店舗／バレンタイン催事場

※店舗により取り扱いがない場合がございます。

モロゾフオンラインショップでもご購入頂けます。

※無くなり次第、終了となりますのでご了承くださいませ。

販売期間：2026年1月上旬～※店舗により販売期間が異なります。

ピエール・ルドンのバレンタイン2026♡天空のショコラが描く夢のアソート

全ラインナップを一挙紹介

【NEW】Travel Beetle-トラベルビートル-13個入3,780円。オリジナルステッカー付きファスナー式缶。

Sweet Beetle-スイートビートル-18個入4,860円。トランク風ボックスに多彩なチョコを詰合せ。

Steel Container-スチールコンテナ-10個入2,916円。取っ手付き缶で持ち運びも便利。

ToolkitⓇ-ツールキット-12個入1,836円。ビートルの工具箱をモチーフにした缶。

Two Types Assortment-ツータイプスアソートメント-7個入2,592円。Type1とType2を表現。

Beachside Beetle-ビーチサイドビートル-12個入2,808円。サーフボード型チョコ入り。

Pickup Beetle-ピックアップビートル-72g(14個)入2,592円。5種の味わいを楽しめるプレート型。

Meeting Bus-ミーティングバス-13個入2,592円。4つの味をレイヤー状に。

Touring Bus-ツーリングバス-6個入972円。Type2型チョコが可愛い一箱。

Petit Beetle-プチビートル-(コバルトブルー)50g(7個)入972円、(ターコイズブルー)58g(6個)入972円。

Love Beetle-ラブ・ビートル-7個入2,052円。箱も中身もビートル尽くし。

【オンラインショップ限定】Meeting Bus NE-ミーティングバスNE-13個入2,700円。

【オンラインショップ限定】Diorama Beetle-ジオラマビートル-162g(1個)入1,944円。

遊び心を贈る、大人のバレンタイン

眺めて楽しく、食べておいしく、食べ終えたあとも心に残る。モロゾフのBeetleチョコレートは、そんな大人のときめきを詰め込んだシリーズです。

自分へのご褒美にも、こだわり派へのギフトにもぴったり。ビートル愛あふれる世界観とともに、特別なバレンタイン時間を楽しんでください♡