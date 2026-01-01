能登半島地震の発生からきょうで2年です。



私はいま、高岡市吉久地区に来ています。



県内で液状化被害が大きかった地域の一つで、道路と住宅の間には今も段差が残り、仮設の階段が設けられています。



通り沿いでは住宅の解体が進み更地が目立ちます。



能登半島地震による県内の住宅被害は、2万2800棟以上にのぼり、全壊は258棟です。



公費解体は申請のあったうち9割以上が完了しています。





災害関連死は県内では8人が亡くなりました。吉久地区に住む串岡弘昭さんに話を伺います。武道キャスター「地震からきょうで2年です。どんな思いで迎えられましたか」串岡さん「新しい年が始まりましたので、今年も復旧が進んで、期待の年としたいと思います」武道「吉久地区では今年は排水路や側溝の整備が進み、段差も解消される見通しとなっています」串岡さん「段差も解消されて舗装もされますので3年前の道路に戻ると思います」武道「一方で、吉久1丁目の第一町自治会では、地震の影響で世帯の3割近くが転出しました」串岡さん「たくさんの家の方が引っ越しされました。しかし、ここに残られて新しい家を建てた方もおられますので、それは期待としたいですね。近くに住みたいという思いが強いのだろうと思います」新しい1年、変化も期待したいですね。串岡さん、ありがとうございました。吉久地区と同じく被害が大きかった高岡市伏木地区の神社で午前中、新年への思いを聞きました。被災地の小高い場所にある伏木神社です。元日のきょう、多くの住民が参拝に訪れていました。「地震の時のことは忘れないですね。復興に向かっている方もおられるので早くよくなるといいと思います」「家族全員の今年1年の健康を祈りました」「もっと昔みたいに繁栄のある街にしていきたいなと思います」伏木神社では平穏な一年を願う声や、復興への思いが聞かれました。県内では去年、住まいの再建や液状化対策に向けた動きが少しずつ進みました。氷見市では去年災害公営住宅の建設が始まり、市内3か所で69戸を整備します。今年3月に入居者を決める方針です。射水市では先月、県内で初めて液状化対策の実証実験が始まりました。射水市や県内のほかの市でも「地下水位低下工法」を採用する方針ですが、住民の流出が続く地域ではコミュニティーの維持や再生が課題となっています。一方、富山湾の漁業についてです。新湊漁港では地震後、シロエビやベニズワイガニが記録的な不漁となりました。シロエビは去年、後半に水揚げが増え、地震前の水準に回復しました。ベニズワイガニも今シーズンは回復傾向ですが、一部の漁場では少ない状況が確認されていて、漁師は水揚げの増加を願っています。復旧は進みつつありますが、心の復興は道半ばだという声もあります。安心して暮らせる地域防災のあり方や被災地のコミュニティーをどう支えていくのか。引き続き考えていく必要があります。能登半島地震で液状化被害が大きかった高岡市吉久地区から中継でお伝えしました。