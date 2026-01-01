◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦（2026年1月1日 東大阪市・花園ラグビー場）

第105回全国高校ラグビー大会は、3回戦8試合が行われて8強が出そろい、試合後には第1グラウンドで準々決勝の組み合せ抽選が実施された。

東海大大阪仰星（大阪第1）と桐蔭学園（神奈川第1）は、前回大会の決勝カード。抽選で対戦が決まると、会場からどよめきがわき起こった。

今大会は準々決勝後の再抽選はなく、第1試合と第2試合の勝者が、第3試合と第4試合の勝者が5日の準決勝で対戦する。

史上6校目となる3連覇を狙う桐蔭学園は東海大大阪仰星に勝てば、準決勝で大阪桐蔭と国学院栃木の勝者と対戦する。2回戦で常翔学園（大阪第2）を下しており、1大会で大阪勢3校と対戦する可能性が出てきた。

抽選後、取材に応じた高校日本代表候補HO堂薗尚悟主将（3年）は「相手どうこうではなく、自分たちに矢印を向けてやりたい」と語った。

3日に第1グラウンドで行われる準々決勝4試合のカードは、以下の通り。

＜第1試合＞

・東福岡（福岡第1）―東海大相模（神奈川第2）

＜第2試合＞

・京都成章（京都）―御所実（奈良）

＜第3試合＞

・大阪桐蔭（大阪第3）―国学院栃木（栃木）

＜第4試合＞

・東海大大阪仰星（大阪第1）―桐蔭学園（神奈川第1）