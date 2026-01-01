◆陸上 全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）１日、群馬県庁発着＝７区間計１００キロ

ＧＭＯインターネットグループが初優勝を飾った。

２区の今江勇人が区間新記録の快走で首位でつなぐと、３区の鈴木累人は区間２位、４区のＭ・テモイは区間２位と独走態勢。

５区の太田蒼生、６区の嶋津雄大が共に区間新記録＆区間賞でさらなる勢いをつけ、７区の鶴川正也がすがすがしい表情でトップのゴールテープを切った。

今回ＧＭＯインターネットグループからは１区の吉田祐也、３区の鈴木、５区の太田、７区の鶴川と４人の青学大ＯＢが出走した。２、３日の第１０２回箱根駅伝で青学大は史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙っており、前日に先輩たちが後押しする激走を見せた。

熱い走りを見せた太田は「先頭でたすきをもらって、すごくワクワクしました。優勝に向けて僕ができることは、最初からハイペースで入って後ろの嶋津さん、鶴川に楽をさせたいって思っていた。優勝を確実にしたいと思っていました」とレースを振り返った。

初優勝のゴールテープを切った鶴川は「先頭でアンカーを走ることも駅伝で初めてですごく緊張しましたが、ゴール前にみんなが見えたときは本当にうれしかった。最高の景色でした。ＧＭＯの２連覇、３連覇。これから黄金時代を作っていけるように頑張ります」と笑顔で話した。