

NiziU

9人組ガールズグループNiziUの2026年の活動を示唆するムービー「We need U 2026」が公式YouTubeで公開された。

【動画】公開されたNiziU「We need U 2026」

公開された映像はアーティスティックな世界観の中、各所に彼女たちが今年2026年に繰り広げるであろう活動のヒントが散りばめられた興味深い内容に仕上がっている。NiziUのビジュアルの美しさはもちろん独特の緊張感さえも内包する、まるで海外映画の様な“一つの作品”と言っても過言ではない映像。

昨年は史上最多公演数かつキャリア史上初のホールツアーを開催し、その圧倒的なパフォーマンス力を再度証明したNiziU。さらには2年4か月振りの3rd Album『New Emotion』のヒットも記憶に新しく、12月にはデビュー5周年を迎えた。

新年早々の新たなニュースとして、メンバー個別Instagramアカウントが開設され、MAKO、RIO、MAYA、RIKU、AYAKA、MAYUKA、RIMA、MIIHI、NINA9名の公式Instagramが本日1月1日より始動。