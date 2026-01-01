女中なのかラシャメンなのか

NHK連続テレビ小説は、歴史上の人物をモデルにしていても、歴史ドラマではないので、描かれる内容の史実との違いを問うべきものではない。とはいえ、モデルになった実話とドラマの描写がどう違うのか、知っていても損はないし、知ってこそ興味が沸くこともあると思う。

そこで『ばけばけ』の主人公の松野トキ（高石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の物語が、モデルになった小泉セツとラフカディオ・ハーンの逸話とどのように違うのか、とくに目立った差異について記してみたい。

トキがモデルのセツともっとも違うのは、ヘブンの女中として働きはじめた時期と、働き方である。

『ばけばけ』では、ヘブンが滞在していた花田旅館を出て近くの一軒家を借り、身の回りの世話をしてくれる女中を雇いたいと希望した時期は、ドラマ中に明示されてはいないが、明治23年（1890）の秋ごろだと思われる。実在のハーンが花田旅館のモデルの富田旅館を出て、宍道湖畔の借家に住みはじめたのは11月中旬ごろで、ドラマではトキが女中になったのは、その直後という設定なのだろう。実際、寒い冬が訪れるのも、正月を迎えるのも、ドラマでは少し先のことだった。

松江中学でヘブンの同僚である錦織友一（吉沢亮）は、ヘブンが士族の娘を希望するので、トキに白羽の矢を立て、トキも一度は断りながら、物乞いに転落していた実母の雨清水タエ（北川景子）を救うため、覚悟を決めて引き受けた。その時点では、トキは事実上のラシャメン、すなわち西洋人の妾になるものと思っていたが、ヘブンが求めていたのは妾ではなかったことが、第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」（2025年11月10日〜14日放送、以下放送日に関しては2025年のもの）でわかった。

トキが妾になったと疑った両親や祖父が、ハーンの家に踏み込むと、ハーンは「私のことをそんな男だと思っていたのか、ふざけるな！」と怒鳴った。第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」（11月17日〜21日放送）でも、ハーンは周囲から「妾を囲っている」と見られるのを嫌がり、トキをクビにしようとした。このように『ばけばけ』では、トキはあくまでも単なる女中で、夜になると家に帰るのである。

だが、小泉セツの働き方も、働きはじめた時期も、ドラマとは違った。

史実はドラマよりかなりのスピード婚

ハーンとセツの出会いについては不明な点が多い。両人ともその詳細を語っておらず、錦織のモデルでハーンの親友だった西田千太郎も、2人の経緯については語っていない。しかし、残された記録の断片を継ぎ合わせ、総合的に判断して、明治24年（1891）の2月上旬ごろから、ハーンの借家に住み込みで働くようになったと考えられている。もちろん、妾の覚悟をもってのことだったと思われる。

『ばけばけ』の第10週「トオリ、スガリ。」（12月1日〜5日放送）では、冬を迎えた松江の寒さが次第に増し、ヘブンは学校で倒れ、しばらく寝込んでしまう。医師は気管支カタルと診断した。もちろんトキは必死に看病し、大寒波が去ると回復するが、記録によれば、ハーンが罹病したのはその1カ月後の1月半ばで、風邪で10日間ほど寝込んでいる。1カ月のズレは大きな違いではないが、違いはセツが見舞ったかどうかである。

ハーンは西田に、住み込みの女中を探したい旨を書いた手紙を送っている。日付はないものの、「冬は峠を越した」と記され、授業の感想も書かれている。つまり、風邪が治って授業に復帰してから書かれたことになり、その時期は1月の終わり以降と推定される。したがって、セツがハーンのもとで働きはじめたのは2月上旬以降で、『ばけばけ』で描かれた正月の場面は、史実の2人にはなかった。つまり、2人の出会いはドラマより3カ月程度は遅かったことになる。

それから4カ月余り経った6月22日にハーンとセツは、松江城の内堀沿いにいまも「小泉八雲旧居」として残る旧武家屋敷に転居した。それについて、セツの口述を記した『思ひ出の記』には、「私と一緒になりましたので、ここでは不便が多いというので、二十四年の夏の初めに、北堀と申すところの士族屋敷に移りまして一家を持ちました」と書かれている。

セツはこの時点で、ハーンを夫と認識していたことになり、史実の2人の関係が深まるまでの期間は、ドラマよりはかなり短かった。住み込みの女中だから関係が深まりやすかったこともあるだろうが、ハーンはセツのなかに、恐らく士族の娘ならではの強い意志を見出し、強く惹かれたものと思われる。

養女であることは秘密ではなかった

もうひとつ、『ばけばけ』では描かれないセツの幼時体験にも触れておく必要があるだろう。セツは『幼少の頃の思ひ出』という自筆の文中に、松江にワレットというフランス人が来た日のことを書いている。幼いセツが親類と一緒にワレットを見に行くと、異人はセツの近くに来て、小さなプレゼントをくれたという。その思い出をこう回想する。

「其人から小さい私は特に見出されて進物を受け、私が西洋人に対して深い厚意を持つ因縁に成ったのは不思議であったと今も思われる。／私が若しもワレットから小サイ虫眼鏡をもらってゐ無かったら後年ラフカヂオヘルンと夫婦に成る事も或ハむづかしかったかも知れぬ」

セツには外国人アレルギーがなかったから、住み込みの女中になることへの抵抗がほかの女性よりは小さく、ハーンと短期間で結ばれやすかったものと思われる。

また、少しさかのぼるが、実父と実母との関係も史実とは描き方が違った。『ばけばけ』のトキは、父の松野司之介（岡部たかし）と母のフミ（池脇千鶴）、祖父の勘右衛門（小日向文世）のもとで暮らしているが、彼らは養父母と養祖父で、じつの父母は雨清水傳（堤真一）とタエ（北川景子）である。

小泉セツも小泉湊とチエの子に生まれながら、生後1週間ほどで親戚筋の稲垣金十郎とトミ夫妻のもと養女に出された。稲垣家に子がなかったため、次に子が生まれたら養子にもらう約束をしていたのだという。ただし、小泉家は300石の番頭を務める上級藩士なのに対し、稲垣家は100石の組士を務める並藩士。格式が高い家から養女をもらったため、稲垣の養父母はドラマ同様、セツのことを「お嬢」を意味する「オジョ」と呼んだ。

ただ、『ばけばけ』では、トキが養女であることを、養父母も養祖父もバレるまで徹底的に秘密にしていた。第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」（10月13日〜17日放送）では、一時、トキの婿として松野家に迎えられた銀二郎がいるのを忘れ、司之介とフミがうっかりトキの出生の話をしてしまったとき、勘右衛門は「なにも聞いちょらんよな」と銀二郎を威嚇した。

しかし、前出の『幼少の頃の思ひ出』に、セツは「私はもらひ児であるといふ事は三ツ位の時から知っていたが、もらひ児という事を思ふのは一番いやな事で、ほんとに不愉快きはまる事であった」と書いている。当時、とくに武士のあいだで養子は当たり前で、出生の秘密には当たらなかった。ドラマに起伏をつけるために、あえて秘密だったことにしたのだろう。

士族の女性は歯を見せるのを嫌ったが……

最後に、筋書き以外の点をひとつ指摘したい。松野トキを演じる高石あかりが、いつも大きく口を開き、歯をむき出しにして笑っていて、番組宣伝のための写真や、主題歌と一緒に写されるカットにも、そういう表情が数多く選ばれていることが、筆者は気になっている。

江戸時代の武士は、なるべく笑わないように努めた。武士はいつも冷静で、感情に流されないのが理想とされた。笑いは典型的な感情の表れで、だからそれを抑えることが、精神的な強さの証だとされたのだ。江戸時代には主に既婚の女性が行ったお歯黒も、笑って歯を見せるのがはしたないという意識と関連がある。

そこに明確な基準があったわけではないが、武士が笑いを抑えようとし、武家の女性は白い歯を見せないように気をつけた。少なくとも、そうしたほうがいいという社会通念があった。

セツは士族の娘である以上、白い歯を見せないほうがいいという意識は、染みついていたと思われる。実際、残されたセツの写真はいずれも口を結んで、歯はまったく見えない。晩年に近いころの写真には、目が笑っているものもあるが、口はしっかり結んでいる。そこにはセツの矜持が強く感じられる。

NHKの制作現場で、歯を見せすぎないほうがいいと、だれかが指導することはできなかったのだろうか。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

