お笑いコンビ・天竺鼠の川原克己が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでコンビの解散を発表した。

川原は「２人で話し合った結果」とし「何回か話し合って解散という方向に話が進みました」と説明。

「非常に前向きな、勝手ながらではありますけど、おのおのの幸せを考えた時にこの解散ということが一番自分らにとってベストだという所になりました」とした。

解散の理由は「一つだけです」とし「昔の、友達の頃に戻ろうということになりました」と説明。学生時代から仲である２人は、互いに下の名前で呼び合う関係性であることを明かした上で「いつしか仕事のパートナーとしてやっていく意識が高まった時に、川原、瀬下と言い出した」とし「それをずっとやってきて本当にお互いこれでいいのかと。やっぱちょっと克己、豊と呼んでた頃に戻ろうかということになりまして」と語った。

瀬下豊も「今は解散の寂しさよりも、友達に戻れるという楽しみの方が勝っております」と心境を吐露。「これからは友達に戻れたので、人生の相談なども昔のように戻っていろいろ聞きたい。飲みながらでもいいんじゃないかと思っております」と前向きに語った。

コンビは２００４年４月に結成していた。