奈緒の年賀状、達筆＆ヘアカラーに反響 「奈緒さんの字は神の領域」「お馬さんと同じカラーの髪色」
俳優の奈緒（30）が1月1日、自身のXを更新し、年賀状を披露した。そのビジュアルに反響が寄せられている。
【写真】「惚れ惚れする字だなあ」「金髪初めてみた気がします」…奈緒の年賀状
「皆様、あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いいたします。今年は午年、パワフルに、たくさん挑戦できますように」と記し、「年賀状は公文書写で学んだペン習字」でしたためたという。
「午（うま）」や「新年のお祝詞を申し上げます」と達筆に記された。さらに、金髪ショートカットの奈緒が、午のぬいぐるみをもって登場した。
ファンからは「惚れ惚れする字だなあ」「直筆綺麗な筆文字ありがとうございます」「自分の書いた字さえ読めない私からして、奈緒さんの字は神の領域です」などのほか、「金髪初めてみた気がします」「お馬さんと同じカラーの髪色も可愛いです」など、多数の声が寄せられている。
