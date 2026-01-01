お笑いコンビ「天竺鼠」が1日、解散を電撃発表した。川原克己（45）の個人のYouTubeチャンネルで発表された。これを受け、瀬下豊（46）も自身のインスタグラムでコメントを発表した。

2人は川原の個人チャンネルにそろって出演し、「天竺鼠、20年以上やったんですけど、この度ですね解散いたします」と報告。理由については「昔の友達の頃に戻ろうということになりました。学生の頃から一緒にいまして。非常に前向きな、各々の幸せを考えた時に、この解散ということが一番、自分たちにとってベストだというところに至りました」と説明した。

これに瀬下も「解散の寂しさよりも友達に戻れる楽しみの方が勝っております」「これからですね、もう友達に戻れたので、人生の相談などをね、いろいろ聞いてもらいたいなと、昔のようにね」とコメントしていた。

動画公開後には、瀬下のインスタグラムも更新され「今まで天竺鼠を応援してくださりありがとうございました」と動画のサムネイル画像と共に投稿された。

瀬下は体を張った芸風でブレークするも、22年に週刊文春に2度、自身の不倫を報じられ、約2カ月間芸能活動を自粛。活動再開後には車を運転中に事故を起こし、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪に問われ禁錮10月、執行猶予3年（求刑禁錮1年）の有罪判決を言い渡された。