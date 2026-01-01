¡Ú´ôÉì¶¥ÎØ¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Û·´»Ê¹ÀÊ¿¤Î£Ç£ÐÍ¥¾¡¤ËÀîºê¤ÎÀèÇÚ¡¦»°½»Çî¾¼¡Ö¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤¿¤è¡Ä¡×
¡¡´ôÉì¶¥ÎØ¾ì¤Ç¿·½Õ¤Î¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¤¬£²¡Á£´Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Á°¸¡Æü¤Î£±Æü¡¢¶¥ÎØ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿»°½»Çî¾¼¡Ê£µ£·¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¤¬¿´¤ËÝî¤ß¤¿¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¤¸Áª¼ê¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¤º¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡Àîºê¶¥ÎØ¾ì¤ÎÁí¹ç¿¦¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯¤½¤ÎÃÏ¶è¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÀÆàÀî¤ÎÌ¾Êª¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¸åÇÚ¤Î²÷µó¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Î»°½»¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ½¾´¼°¤ò¸«¤Æ¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤¿¤è¡£¹ÀÊ¿¤Ïµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢É½¾´¼°¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÎÞ¤Ç¡¢¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤Æ¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¤â¤¦£µ£·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹¤¯Áö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¡£¤¿¤À¤·¡ÖÌÜ¤Ï¤Í¡¢Ï·´ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¦¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤ÎÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÏ·²½¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖµîÇ¯º¿¹ü¤òÀÞ¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ù¡¼¥¹¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁá¤¯Éüµ¢¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ë¤è¡×¤È¸µµ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¡Ê£²Æü¡Ë¤Î£¶£Ò¤Ï¡Öº´Ìî¡Ê¶³ÂÀ¡Ë·¯¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æî´Ø£³ÈÖ¼ê¤Ç¡×¤ÈµÁÍý·ø¤¤ÃË¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ç¤â¾å¤ÎÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¡£