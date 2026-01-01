◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」（１日、日本武道館）

プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」を開催した。

第４試合で新ユニット結成したＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡがＴＥＡＭ ＮＯＡＨの小峠篤司、モハメド ヨネ、大原はじめ、Ｈｉ６９と対戦した。

入場でおそろいの白いＴシャツを着てリングインした新チーム。ゴング前にマイクを持ったＫＥＮＴＡは、チーム名を「ＷＨＩＴＥ ＲＡＶＥＮ ＳＱＷＡＤ（白いカラス）」と明かし「意味はググってみて」と客席に呼びかけ「ＴＥＡＭ ＮＯＡＨみたいにだけはならないようにする」と挑発した。

試合は、ＫＥＮＴＡがＧｏ Ｔｏ ＳｌｅｅｐでＨｉ６９を沈め、バックステージで「いいスタートだったんじゃない」と自画自賛し「盛り上げていこうよ、みんなで」と呼びかけると遠藤は「はい…」と返したが微妙な空気が流れた。チームの意味を「白いカラスよ。俺たち、はぐれもんみたいな、悪く言えば。でも、いい意味で言えば、類いまれな才能を持っている４人。俺たちが組んでやれば、もっと面白く出来る」と掲げた。

一方で遠藤からは「我々には、Ｘで投稿する前に教えてください。（チームの）名前も会場で聞いたんで」とクギを刺すとＫＥＮＴＡは「言ったじゃん。誰だ連絡止めてるの。福田か？言ったんだアイツに」と釈明。最後は４人で手を合わせ「盛り上げていこう！シャー」と掲げていた