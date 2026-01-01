宝塚歌劇団星組新トップスター暁千星（あかつき・ちせい）の本拠地お披露目公演が１日、兵庫・宝塚大劇場「恋する天動説－The Wand'rin' Stars－／DYNAMIC NOVA」が初日を迎えた。



「恋する―」は1960年代の英国のリゾート地を舞台に、労働者階級のリーダー格アレックスと、ホテルの令嬢シンシアがの恋を、ロマンティックに描いたミュージカルコメディ。暁は階級差のある恋や、友情に揺れるアレックスを伸び伸びと演じた。暁の明るキャラクターが良く合い、新トップ娘役の詩ちづるとのバランスもよい。



芝居のラストシーンは暁演じるアレックスが「お前ら俺のことか大好きか」と呼びかけると組のメンバー全員が「大好きだー」と応え、さらに暁が客席に向かって「お前らも俺のことが大好きか」と問うと、ファンも万雷の拍手で応えると「それなら俺についてこい！」とお披露目にふさわしい作品となった。



ショー「DYNAMIC NOVA」はゴージャスな星組を詰め込んだ作品に。暁は得意のダンスで、ファンを魅了。お披露目に、そしてお正月公演にふさわしい明るく公演となった。



また宙組から組替えになった瑠風輝も、星組生として本拠地お披露目。暁と同期の実力派で、芝居にショーにと、八面六臂の大活躍。暁が173センチ、瑠風が175センチと長身でスタイルもよく小顔と目を引く同期コンビ。瑠風はショーでも幕開きで登場し、見事な美声を響かせその魅力を余すところなく発揮。さらにフィナーレでも大きな羽根を背負い、華々しい星組お披露目となった。



（よろず～ニュース編集部）