2025年、韓国の輸出が史上初めて7000億ドル（約110兆円）を超え、過去最大の実績を記録した。

世界的な人工知能（AI）ブームに支えられ、半導体輸出が1734億ドルで過去最高を更新した。

韓国産業通商資源部は1日、このような内容の2025年の輸出入動向を発表した。

2025年の輸出額は前年比3．8％増の7097億ドルで、従来の過去最大だった2024年の記録を上回った。

最大輸出品目である半導体は、昨年より輸出が22．2％増えた1734億ドルで、前年に続き再び過去最大の実績を更新した。

2025年の韓国の輸入額は、前年比0．02％減の6317億ドルで、貿易収支は780億ドルの黒字を記録した。

昨年12月の輸出額も、月間ベースで過去最高を記録した。輸出額は695億7000万ドルで、前年同月比13．4％増となった。

これに伴い、韓国の月間輸出は昨年2月に増加率がプラスへ転じて以来、11カ月連続で前年同月比の増加傾向を継続した。

昨年12月の半導体輸出は前年同期比43．2％増となる207億7000万ドルで、10カ月連続の増加となり、過去最大の実績を記録した。

昨年12月の輸入額は574億ドルで、前年比4．6％増加した。

これに伴い、昨年12月の貿易収支は121億8000万ドルの黒字を示した。月間貿易収支は2023年6月以降、20カ月連続で黒字が続いている。