「仮面ライダーW」のヒロイン役などで知られる、俳優でプロ雀士の山本ひかるさんが、元日に自身のSNSを更新。第一子を妊娠したことを報告しました。



【写真を見る】【 仮面ライダーW・ヒロイン 】山本ひかるさん 第一子妊娠を報告 「このたび新しい命を授かりましたことをご報告いたします」





山本さんは、自身のSNSに直筆のメッセージを投稿。「私事ではございますが、 このたび新しい命を授かりましたことをご報告いたします。」「おかげさまで母子ともに穏やかに過ごしており。 日々、周囲の皆さまに支えられていることを実感しております。」と新たな命を授かった喜びを報告しました。







今後の活動については「健康を最優先に、 無理のない範囲で続けてまいります。温かく見守っていただけましたら幸いです。」と綴っています。







山本さんは、2年前の2024年1月に結婚を発表していました。





【 山本ひかるさんプロフィール 所属事務所公式サイトより引用 】

誕生日：1991年2月28日

血液型：O型

出身地：大阪府

趣味：コスプレ、アニメ鑑賞

特技：競技麻雀、バスケ、スノーボード、書道

2007年 ドラマデビュー

2009年 特撮テレビドラマ「仮面ライダーW」のヒロインを務め注目を集める

2018年 プロ競技麻雀団体「RMU」に入会し,活動の幅を広げている







【担当：芸能情報ステーション】