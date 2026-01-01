「皇后杯決勝、広島２−１ＩＮＡＣ神戸」（１日、ＭＵＦＧスタジアム）

終盤に勝ち越した広島が初優勝を果たした。ＩＮＡＣ神戸は２年ぶり８度目の優勝を逃した。同大会の決勝がＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で元日開催されたのは１４年ぶり。バックスタンド自由席が無料開放された中、過去最多には届かない１万６５２７人という観客数を受けて日本サッカー協会の宮本恒靖会長（４８）は「また見に来ていただくことにつながれば」と、好循環を期待した。

１４年ぶりの元日決勝。新装された国立競技場では初開催となった。同試合では車いす席を含むバックスタンド自由席を無料招待。バックスタンドの１層、２層席は観客で埋め尽くされ、３層席も前方を中心に一定数の観客が熱戦を見守った。

宮本会長は「できるだけたくさんの人に見てもらおうと思って、バック（スタンド）のところ、招待という形で来てもらった」と改めて経緯を説明。試合は延長戦がよぎった１−１の後半終了間際に広島のＦＷ中嶋淑乃が決勝ゴールを決める劇的な展開に。「初めて見に来たという方も多いですし、そういう方が今日の試合を見てもらって、楽しさとか、おもしろさが伝わったと思う」とうなずいた。

２０２７年には男子の天皇杯決勝の元日国立開催が６大会ぶりに復活する。過去には男子の試合前に、女子の皇后杯決勝が開催。１４年前には現時点でも最多となる２万９７７人の観衆を記録していた。観客増につながる同時開催について宮本会長は「それは考えています」と強調。「クリアしなきゃいけないことはあると思いますけど。やれればやっただけメリットがありますし、そこはトライしたい」と力を込めた。