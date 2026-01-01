ヴィジュアル系ロックバンド「SHAZNA」のボーカル・IZAMさんと女優の吉岡美穂さんが12月31日、離婚を発表しました。

【映像】IZAM（53）吉岡美穂（45）離婚を発表

2人は、2006年11月に結婚し、18歳の長男、17歳の長女、15歳の次男と、3人の子どもを育てています。IZAMさんと吉岡さんは、それぞれSNSを更新し、連名の文書を投稿。

「この度、パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始めることとなりました。これまでパートナーとしてふたりで子育てをし、支え合った時間や家族として暮らした日々、そして子どもたちは私たちにとってかけがえのない大切な宝物です。今後、我々の関係は親友のようなスタンスになりますが、これまでと変わらず協力しながら両親という立場で、子どもたちを共に支え続けていく所存です。」と、今後の関係性や育児についてコメントしています。

2人の報告にファンからは、「離婚したのびっくりです」「新年1発目にびっくり」という驚きの声や、「これからのお二人がそれぞれの形で幸せになることを応援しています」「いまは、色々な家族の形がありパートナーとの関係も多様です」などのコメントが寄せられています。（『ABEMA NEWS』より）