°¤Éôµð¿Í¡¢VÃ¥²ó¤Î¾ò·ï¤Ï¡©¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡×¶áÅ´OBº´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡¢¿·4ÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ
°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£µ¨¤Ï½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¡¢¾¡Éé¤òÅÒ¤±¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£Ç¯ËöÇ¯»ÏÊÔ¤Îº£²ó¤Ï¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¤Î´¬¤ÊÖ¤·ºö¡¢¼¡´ü4ÈÖ¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ÎÂÇ·â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª¾×·â¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É9¹æËþÎÝÃÆ¥·¡¼¥ó
¡¡Æ£Àîºå¿À¤ËÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤¿°¤Éôµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏVÃ¥²ó¤¬»ê¾åÌ¿Âê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅðÎÝÎ¨¥¢¥Ã¥×¡×¤ò·Ç¤²¡¢µµ°æÁ±¹Ô¥³¡¼¥Á¤ò°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÆâÄê¡£½¢Ç¤Åö½é¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖË½ÁöÂ²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òºÆ¤ÓÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅðÎÝ¤òÁª¼ê¤ËÂ¥¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Ï25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÅðÎÝ¿ô¤Ï¡Ö53¡×¤Ç¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¡£1°Ì¤Îºå¿À¤Ï¡Ö100¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡°ìÊý¡¢º´Ìî»á¤Ï¡ÖÁö¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¡È¤Ä¤Ê¤°Ìîµå¡É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·Á¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤¡£
¡¡µð¿Í¤Î¹¶·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾¡¤ÁÀ±¤Ë¶Á¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æµ¡Æ°ÎÏÌîµå¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÙ¤«¤¤ºîÀï¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½Ìò»þÂå¤Ïµ¾ÂÇÀ¤³¦µÏ¿¤â¼ùÎ©¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥È¤Î¿ÀÍÍ¡×ÀîÁê¾»¹°»á¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ1·³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º´Ìî»á¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï»þ¡¹½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¼Â¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ÆÆÄ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÁª¼ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÄ¹¤¯4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò·ç¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤ÎÈ´¤±¤¿·ê¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÌò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Þ¤º¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼¡¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤È¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡£¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç¯´ÖÄÌ¤¸¤Æ4ÈÖ¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡23Ç¯¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î41ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹¤¯4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿±¦¤ÎÂçË¤¤ò·ç¤¯¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯¡¢·êËä¤á¤ò1¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤òÈäÏª¡£
¡¡ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹ÂÇ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤ÏÃæ»³ÎéÅÔ¤«¡¢Éü³è¤¹¤ì¤ÐÂç¾ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤Þ¤ÇÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÍ¤È´¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í5Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿25Ç¯¤Ï7·î¤Î¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë7ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤«¤éÃÎ¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£Âç¾ë¤â¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÊá¼ê½ÂÂÚ¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¤Ç¡¢¶¯ÂÇ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²¿¤è¤ê½õ¤Ã¿Í¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¼ã¤¤ÎÏ¤¬Â«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åê¼ê²¦¹ñ¤òÃÛ¤¯ºå¿À¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë°¤Éô´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëµð¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤¬°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£