宝塚歌劇団・星組新トップスター、暁千星（あかつき・ちせい）と新トップ娘役・詩ちづる（うた・ちづる）のお披露目公演「恋する天動説」「DYNAMIC NOVA」が1日、兵庫・宝塚大劇場で開幕した。

開演前には劇場ロビーで花組トップスター・永久輝せあ（とわき・せあ）、トップ娘役・星空美咲（ほしぞら・みさき）が新春の鏡開きを行い、華やかに幕開け。

舞台上では新トップ暁の開場アナウンスに大きな拍手が起こり、1960年代イングランドを舞台にしたラブ・コメディーに客席からは笑いが絶えなかった。

暁と詩の身分違いの恋愛を軸に、宙組から組替えで加わった瑠風輝（るかぜ・ひかる）演じるレスリー率いる「ロッカーズ」と暁演じるアレックス率いる「モッズ」の勢力争いや、ライバルだからこその友情を描く底抜けに明るい軽快なオリジナルミュージカル。暁と瑠風には、同期独特の空気感が漂い、最後は暁が「オレが大好きか？」と客席にまで問いかけ「そこまで言うなら付いてきな！」と締めくくって、新生星組率いるトップの姿がリンクした。

暁は「お正月から舞台に立たせて頂くこと、お披露目をさせて頂くこと、幸せなことだなと思っています」とし「大劇場の広い舞台の真ん中に立たせて頂くことへの責任を感じながら、それでも皆さまが楽しみに待っていてくださると思うので、私も楽しんで舞台に立てればいいな、と思います」と誓っていた。公演は2月8日まで。東京宝塚劇場では2月28日〜4月12日。