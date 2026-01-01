Ž¢¤¤¤ëŽ¤¤¤¤é¤Ê¤¤Ž£¤Ç¤âŽ¢¤È¤¤á¤Ž£¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä²È¤¬¾ï¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¡ÈÊÒÉÕ¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ð½à¡É
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ËÜÍü·Ã»Ò¡Ø¤Ê¤¼¤«µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë100¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÁµÁÎ¤¬¡ÖÍç¤Ç»³¤ËÆþ¤ì¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿ÍýÍ³
Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤ë¤È¿´¤âÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤Ï¤¤¤Ä¤â±Æ¶Á¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÅµå¤¬ÀÚ¤ì¤«¤±¤Æ¥Á¥«¥Á¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç°ß¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ©¤Ë¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³°Â¦¤¬ÆâÂ¦¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢ÆâÂ¦¤¬³°Â¦¤ËÉ½¤ì¤¿Åµ·¿¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢Éô²°¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥â¥Î¤òÎ¯¤á¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î²÷Å¬¶õ´Ö¤¬¥â¥Î¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¿Í·úÃÛ²È¡¢¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ò¡¦¥ß¡¼¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥í¡¼¥¨¤â¡ÖLess is more ¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¶÷ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÃË¤¬¡¢ÁµÁÎ¤Ë¡ÖâÔÁÛ½¤¹Ô¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÁµÁÎ¤Ï¡ÖÍç¤Ç»³¤ËÆþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃË¤Ï¹ø´¬¤ò°ìËç¤Ä¤±¤Æ»³¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹ø´¬¤ò¥Í¥º¥ß¤Ëóö¤é¤ì¡¢¥Í¥º¥ßÂà¼£¤Î¤¿¤á¤ËÇ¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»àÂ¢ÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ê
¤µ¤é¤ËÇ¤Î¥ß¥ë¥¯¤Î¤¿¤á¤Ëµí¤ò»ô¤¤¡¢µí¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÊ¤òÕ¸¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÈª»Å»ö¤ËÀº¤ò¤À¤·¡¢âÔÁÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯¸å¡¢ÃË¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤¿ÁµÁÎ¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¡©¡¡½¤¹Ô¤ò¤·¤Ë»³¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÃË¤Ï¡Ö¹ø´¬¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ºÇÔ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½êÍ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ü¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Áý¤¨¡¢¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Í³¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Ç¤â¸ÄÀÅª¤ÊÉþ¤òÇã¤¦¤È¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë·¤¤ä³ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤¤ì¤º½ý¤ó¤À¤â¤Î¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¡¢Éþ¤¬¾²¤ä¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬»àÂÎ¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡»à½¤¬Éº¤¦¤½¤ÎÉô²°¤Ë¡¢1Ê¬¤È¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»àÂ¢ÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢É÷¿åÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥é¥¯¥¿¤¬È¯¤¹¤ë¥ª¡¼¥é¤Ç±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÒÉÕ¤±¤ë»þ¤Ë¡Ö¤¤¤ë¡×¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£°ì·³¤ÎÉþ¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤È±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉþ¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ê³ô¡ËAOKI¤¬Æ¯¤¯½÷ÀÌó1000Ì¾¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï70¡ó°Ê¾å¤Î½÷À¤¬Ãå¤ëÉþ¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷¿å¤Ç¤Ï¿Í¤ä¥â¥Î¤Ï¾ï¤Ë¡Öµ¤¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¡×¤òÈ¯À¸¤·¡¢¡Öµ¤¡×¤ò°ìÈÖµÛ¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉÛÃÏ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£É÷¿å¤Ç¤Ï²¼Ãå¤ÏÈéÉæ¤«¤éºÇ¤â¶á¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î½Ð¤¹¡Öµ¤¡×¤òµÛ¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÇ¯¼þ´ü¤Ç¤Î½èÊ¬¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø¿Í¤È·ö²Þ¤·¤¿»þ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤ò¸«¤ë¤È·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡¢¿¦¾ì¤ÇÃå¤ëÉþ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃå¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤ÏÉ÷¿åÅª¤Ë¤Ï¡¢·ù¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¡Öµ¤¡×¤òÉÛÃÏ¤¬µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿´Íý³ØÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥«¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ó¥«¥ê¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡¢¸Þ´¶¤Î»É·ã¤«¤é²¿¤é¤«¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤ªÅ¹¤Ç¡Ø·Ö¤Î¸÷¡Ù¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¤È¡¢ÊÄÅ¹´ÖºÝ¤À¤ÈÌµ°Õ¼±¤Ë´¶¤¸¡¢Áá¤¯µ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤³¤ì¤â¥¢¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ê¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢Ãå¤ë¤¿¤Ó¤Ë·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ëÉþ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ï°ì·³¤ÎÉþ¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤È±¿µ¤¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÎÉþ¤Ï¡¹¥¤¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ë¢¹¥¤¤À¤±¤ÉÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤£·ù¤¤¤À¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤·ù¤¤¤ÇÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊÉþ¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÑÅÙ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤È²ñ¤¦¤ÈÈè¤ì¤ë¡×¡ÖÁ°¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉºÇ¶áÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Áê¼ê¤«¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¬¤Á¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¸Ê·¼È¯¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö3Ç¯´ÖÍ§¿Í´Ø·¸¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦¿Í¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤Ç¶ì¼ê¤Ê¿Í¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ì¥ó¤ÏÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤ÏÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¡Â§¤Ï¥¢¥ì¥ó¶ÊÀþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó1.8¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿ÀÊ¤ÎÁê¼ê¤ÈÌó18¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Áê¼ê¤È¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÁ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìó46¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥Õ¥í¥¢¤äÊÌ¤Î¥Ó¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÇÂ¿¤ËÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Á±Í§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ÉÆÈ¤ËÊâ¤á
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È¤Ïµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÁ±¤Îºö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¤Ï²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¤â¼«Í³¤ËÀÊ¤òÁª¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÈÎ¥¤ì¤¿ÀÊ¤òÁª¤Ö¡£²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤âÎ¥¤ì¤ÆºÂ¤ë¡£Éô½ð°ÜÆ°¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¢¤ä¥Ó¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÊÑ¤¨¤ë¡£½Ð¶Ð»þ´Ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¡¢±Ä¶È¿¦¤Ê¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯³°½Ð¤·¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¤¹©É×¤ò¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤ª¼á²à¤µ¤Þ¤â¡Ö°Í§¤òÈò¤±¤ÆÁ±Í§¤òµá¤á¤Ê¤µ¤¤¡£¤·¤«¤·Á±Í§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ÉÆÈ¤ËÊâ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÎÉ¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Ã¯¤«¤ä²¿¤«¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¿Í¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤ò¤Ï¤º¤¹
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¡ÖÌµÍý¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿Í¤Ï°ìÅÙ¤Î¼ºÇÔ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÀ¸ÌµÍý¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¾Ý¡Ê¡á¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¡Ë¤Ï»Ò¾Ý¤Îº¢¤Ë¾®¤µ¤ÊÂÛÈ¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À®Ä¹¤·¤ÆÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®¤µ¤ÊÂÛÈ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÍÄ¤¤»þ¤Ë³Ð¤¨¤¿¡ÖÆ¨¤²¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í´Ö¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼Â¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
NLP¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢As(¥¢¥º) If(¥¤¥Õ) ¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¡Ö¤â¤·¡Á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©¡Ê¹ÎÄêÅª¤ÊÁÛÄê¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¡¢¼«Ê¬¤ËÉÔ°Â¤òÀú¤ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¤â¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤â¤·¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤ÎÉÝ¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤Ê¤É¡¢¡Ö¤â¤·¡×¤Î¼ÁÌä¤Î¸å¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÁÛÄê¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤òÇ¾¤¬¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¾¤Ï¡Ö²ò·èÊýË¡¡×¤òÃµ¤¹¼ÁÌä¤Î»ÅÊý
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¹ÎÄêÅª¤ÊÁÛÄê¤Ç
¡Ö¤â¤·¡¢¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×
¡Ö¤â¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×
¤È¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¾¤Ï¡Ö²ò·èÊýË¡¡×¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥È¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ê²ò·è»Ö¸þ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥É¡¦¥·¥§¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌäÂê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£²ò·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²ò·è¤òÀ¸¤à¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡Ö¤â¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡©¡×¤È¡Ö¤â¤·¡¢¤Ç¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖAs(¥¢¥º) If(¥¤¥Õ) ¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤Ï¡Ö¤â¤·¡ÊAs If¡Ë¡Ü¡Á¤Ç¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡Ê¹ÎÄêÅª¤ÊÁÛÄê¡Ë¡×¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¹ÎÄêÅª¤Ê²ò·è»Ö¸þ¤Î¼ÁÌä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢Ä©Àï¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
----------
Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤ê¤¨¤³¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½
NLP¿´Íý³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ëâÔÁÛ¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò½¬ÆÀ¤·Åý¹ç¡£¤½¤Î¼êË¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³Æ´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î¹Ö±é¤ÎÅÐÃÅ¿ô¤Ï2000²ó¤òÄ¶¤¨¡¢º§³è¤«¤é½¢³è¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¹ü³Ê¿ÇÃÇ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¤Î¥×¥íÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï500¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥é¥¯¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë50¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½ Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ë