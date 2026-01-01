お笑いコンビ・天竺鼠、解散発表「友達に戻れるという楽しみの方が勝っております」
【モデルプレス＝2026/01/01】お笑いコンビ・天竺鼠の川原克己が1月1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。コンビを解散することを発表した。
【写真】友達に戻るために解散発表した人気芸人
この日の動画は、相方の瀬下豊が初登場。動画後半で「天竺鼠としてお知らせがあります」と切り出し、「天竺鼠解散いたします」と発表。「今後のことについて2人で話し合ってきたんですけども、解散という方向に話が進みました。大きな理由が一つあるんですけども、昔の友だちの頃に戻ろうということになりました」と説明した。
学生時代から一緒に過ごしていたという2人。現在は川原、瀬下と呼んでいるが「友達の頃はね、克己、豊ってお互い呼んでたので、克己、豊と呼んでた頃に戻りたいということになりました」と仕事のパートナーとして関わっていくうちに変化した関係性を語った。
瀬下は「今は解散の寂しさよりも、友達に戻れるという楽しみの方が勝っております」と告白。「友達に戻れたので、人生の相談などを色々聞いてもらいたいなと。昔のように戻って、飲みながらでもいいんじゃないかなと思っております」と打ち明けている。
天竺鼠は2004年に結成。NSC大阪校26期生で、「キングオブコント」では3度の決勝進出を誇る。（modelpress編集部）
◆天竺鼠、解散発表
◆瀬下豊「友達に戻れるという楽しみの方が勝っております」
