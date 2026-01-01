Mrs. GREEN APPLE、国立競技場4DAYSライブ決定 嵐以来2組目・バンド史上初の快挙
【モデルプレス＝2026/01/01】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が2026年4月、東京・国立競技場4DAYS含むスタジアムツアーを開催することがわかった。国立競技場での4DAYS開催は、嵐以来2組目、バンドでは初の快挙となる。元日、公式YouTubeチャンネルの生配信で発表した。
【写真】ミセスの「大切なお知らせ」
年末恒例の音楽賞「第67回輝く！日本レコード大賞」は『ダーリン』で大賞に輝き、バンド初となる3年連続大賞受賞の快挙を達成。きのう大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」では白組のトリを務め、華々しく「フェーズ2」を締めくくった。
活動休止期間は設けずにきょう元旦から「フェーズ3」が開幕。新たなフェーズを迎えて初の生配信は、ボーカル・ギターの大森元貴、ギターの若井滉斗、キーボードの藤澤涼架の3人がこたつに入りながら心境や決意を語った。
生放送の終盤には、大森が「今年4月からツアーをします」と告知し、国立競技場で4DAYS、大阪・ヤンマースタジアム長居でのツアー開催を報告。また、自身最大規模の5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」の映画化決定も合わせて伝えた。
ツアーについては「大阪にも行かせていただきます。そして、冠はゼンジンを掲げたいと思います」と「ゼンジン未到」を掲げることを予告し、発表後には「国立4日間の感じとかちょっとおかしい。大きな発表続きましたけど変わらずにやれたらと思います」と意気込みを明かした。詳細は、後日正式に発表されるという。
Mrs. GREEN APPLEは2013年にバンドを結成し、2015年にメジャーデビュー。『青と夏』『点描の唄（feat.井上苑子）』など数々のヒット曲を生み出し人気絶頂の最中、メジャーデビュー5周年記念日となる2020年7月8日に「フェーズ1」完結として突如活動を休止する。
約1年8ヶ月の休止期間を経て2022年3月に「フェーズ2」開幕として活動を再開。『ダンスホール』（2022）、『Soranji』（2022）、『ケセラセラ』（2023）、『ライラック』（2024）などリリースした楽曲は軒並みヒット。2025年でデビュー10周年を迎え、10月から12月にかけて5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を成功させた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセスの「大切なお知らせ」
◆国立競技場4DAYSライブ決定
年末恒例の音楽賞「第67回輝く！日本レコード大賞」は『ダーリン』で大賞に輝き、バンド初となる3年連続大賞受賞の快挙を達成。きのう大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」では白組のトリを務め、華々しく「フェーズ2」を締めくくった。
生放送の終盤には、大森が「今年4月からツアーをします」と告知し、国立競技場で4DAYS、大阪・ヤンマースタジアム長居でのツアー開催を報告。また、自身最大規模の5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」の映画化決定も合わせて伝えた。
ツアーについては「大阪にも行かせていただきます。そして、冠はゼンジンを掲げたいと思います」と「ゼンジン未到」を掲げることを予告し、発表後には「国立4日間の感じとかちょっとおかしい。大きな発表続きましたけど変わらずにやれたらと思います」と意気込みを明かした。詳細は、後日正式に発表されるという。
◆ミセス、元日にフェーズ3幕開け
Mrs. GREEN APPLEは2013年にバンドを結成し、2015年にメジャーデビュー。『青と夏』『点描の唄（feat.井上苑子）』など数々のヒット曲を生み出し人気絶頂の最中、メジャーデビュー5周年記念日となる2020年7月8日に「フェーズ1」完結として突如活動を休止する。
約1年8ヶ月の休止期間を経て2022年3月に「フェーズ2」開幕として活動を再開。『ダンスホール』（2022）、『Soranji』（2022）、『ケセラセラ』（2023）、『ライラック』（2024）などリリースした楽曲は軒並みヒット。2025年でデビュー10周年を迎え、10月から12月にかけて5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を成功させた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】