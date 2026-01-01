¸µBIGBANG¡¦T.O.P¡¢¥½¥í¤Ç¿·ºîÈ¯É½¤«¡¡¸ÅÁã¤Î20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë²»³Ú³èÆ°¡ÖºÆ»ÏÆ°¡×¤òÍ½¹ð
´Ú¹ñÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢T.O.P¡ÊËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬¥½¥í¤Ç¤Î¿·ºîÈ¯É½¤òÍ½¹ð¤·¡¢²»³Ú³èÆ°¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
T.O.P¤Ï1·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖA NEW ALBUM IS ON THE WAY. TOP SPOT - Â¿½Å»ëÅÀ [ANOTHER DIMENSION]¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÃËÀ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ê»æ¤ËºîÉÊÌ¾¤ò½ñ¤¿Ê¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎËë³«¤±¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡Ö@topspot_pictures¡×¤È¤¤¤¦¿·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖTOP SPOT¡×¡ÖÂ¿½Å»ëÅÀ¡×¡ÖANOTHER DIMENSION¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÉÁ¤¯À¤³¦´Ñ¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹¥´ñ¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£T.O.P¤¬¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²»³ÚÅªÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÍ½¹ð¤Ï¡¢T.O.P¤¬Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2½Ð±é¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ°Ê¹ß¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ÅÀ¤Ç¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£Æ±ºî¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢À¤³¦¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿T.O.P¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â³¤³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢T.O.P¤¬¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿BIGBANG¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎºÆ¹çÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ºî¤ÎÍ½¹ð¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤Ç´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢¤ËÂ³¤¡¢²»³Ú¤ÇºÆ¤Ó¼«¿È¤ÎÀ¤³¦¤òÄó¼¨¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëT.O.P¤Î¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤Ë»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þT.O.P ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯11·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯¤ËµÁÌ³·Ù»¡¤È¤·¤ÆÊ¼Ìò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÉþÌ³Ãæ¤Ë²áµî¤ÎÂçËã»ÈÍÑ»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤ËÅ¾´¹¡£2019Ç¯7·î¤Î½üÂâÅö»þ¤ÏÈëÌ©Î¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£2022Ç¯2·î¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£2023Ç¯5·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆBIGBANG¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£