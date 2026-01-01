北朝鮮の朝鮮中央通信は1日、金正恩国務委員長（朝鮮労働党総書記）が新年を迎え、各国の国家元首や政党指導者らから年賀状を受け取ったと報じた。この中で、中国の習近平国家主席夫妻からも年賀状が寄せられたと伝えたが、その扱いは簡潔にとどまり、内容は明らかにされなかった。

報道によると、年賀状を送った国家元首には、ベトナム国家主席、ミャンマー暫定大統領、トルクメニスタン、アゼルバイジャン、ベラルーシ、アルジェリアの各大統領らが含まれる。労働党機関紙・労働新聞でも同内容が5面下段に掲載されたが、いずれも文面は公表されていない。

これに対し、ロシアのプーチン大統領とのやり取りは対照的だ。北朝鮮は昨年12月27日、金委員長がプーチン大統領に送った年賀状を労働新聞1面で詳報。これに先立つ同18日には、プーチン氏から金委員長宛ての祝電も伝えていた。前年も両首脳の年賀メッセージ全文を公開しており、露朝関係の近さを強調する姿勢が目立つ。

昨年には北京での中朝首脳会談を機に関係改善が進んだとの見方も出ていたが、今回の年賀状報道を見る限り、扱いの面で大きな変化はうかがえない。