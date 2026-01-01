「大家族」と聞いてなにを想像するだろうか。『痛快!ビッグダディ』（テレビ朝日系）や『7男2女11人の大家族石田さんチ』（日本テレビ系）など、大家族がテーマの民放バラエティを想起する読者も多いことだろう。

【写真を見る】「道端で子どもの数を数えられます(笑)」令和の大家族・宮前さん一家の日常、11人全員の記念写真も

平成時代はとにかく大家族番組が人気だった。時代が令和に変わってからも、『令和の9人大家族！あべさん家のみどりママ』（フジテレビ系）などが放送されることもあったが、"大家族モノ"を目にする機会はめっきり減った。

こうしたコンテンツの減少の背景には少子化など社会的な事情もあるのかもしれない。2025年12月23日、厚生労働省は10か月分の人口動態統計速報を公表。「朝日新聞」などはこの速報値などをもとに出生数を推計し、同年に国内で生まれた子どもは過去最小の66万8000人ほどと報じている。

家族観も時代とともに変化している。大手プロバイダ「BIGLOBE」が2023年、500人の"Z世代"を対象に行ったあるアンケートでは、実に約半数が「子どもがほしくない」と回答している。

しかし、大家族がいなくなったわけではない。東京都八王子市で製パン店「LE PALAIS（ルパレ）」を営む宮前雄樹さんの一家はなんと、男子5人と女子4人を育てる"大家族のパン屋さん"。「子どもはいらない」という人が増えているこの時代における、大家族ゆえの苦労や、それを大きく上まわる幸せを聞いた。

「節約してますが…」9人の食費は？

──ご夫婦の馴れ初めは。

お父さん 「私がパン屋の社員として働いていて、専門学生だった妻が同じ場所でアルバイトをしていたことから出会いました。当時私は21歳で、妻が19歳。それから結婚して転勤などもあり、4人目の子どもができるくらいまではずっと賃貸暮らしでした。今のパン屋を作って、独立したのは2020年のことです」

──独立のきっかけはなんだったのでしょう。

お父さん 「パン屋をずっとやっていきたいという気持ちはあったのですが、勤め人として子育てをするのは結構難しいところがあって……。たとえば、朝なんかも仕込みがあるので、保育園に子どもを預ける前に出勤する必要がある。パン屋って朝がすごく早いんですよ。

独立してふたりでお店をやれば、いろいろと夫婦で融通がきくし、子育てもしやすいと思って。まあ、今は安定していますが、ある意味で賭けではありました。『失敗したらどうしよう』と何度もよぎりましたよ」

──お子さんのために勝負に出た、ということですね。これだけお子さんが多いと、食費もかなりかさむのでは？ 最近はインフレも激しいですし。

お父さん 「ファストフードの外食でも、5000〜6000円は超えますね。焼肉チェーンなども2〜3万円はゆうに……。人数が多すぎて、店員さんがメニューを覚えられないときもあるんですよ（笑）。なるべく節約して、なんとか月15万円程度に抑えていますが、やはり食費はかかりますね」

──お洗濯も大変そうですが……。

お父さん 「1日に最低4回はまわします。ドラム式だともう追いつかないので、縦型の洗濯機で洗って、乾燥機と併用して連続でまわしています」

──外にハイエースが停まっていましたが、みんなさんで乗るんですか。

お父さん 「そうですね。移動は車じゃないとできませんから。私の実家が静岡の浜松なんですが、帰省も車です。飛行機とかは乗ったことがないですね……。11人もいるので、すでに定員オーバー気味ですよ（笑） 車は今後、追加で購入する予定です」

──お家の定員は大丈夫でしょうか？

お父さん 「なんとかなっています。長男と次男が1部屋使っていて、あとの部屋は夫婦とほかの子どもたちでうまいように分けて使っている。今のところ、不自由ないですね。大きくなったらわからないですが、みんなずっと居間にいるんですよね。上の子も、居間で勉強することが多いので、部屋数は十分かな。

あ、ちょっと、ごめんなさい」

三男「あそぼー！」

お父さん 「ちょっと、もうちょっと待ってて……！」

──みなさん仲がいいんですね。

お父さん 「全員仲良しですよ！ 年齢が上の子が自然と下の子の面倒を見てくれるし、勝手に遊んでくれることもあって助かります。よく椅子取りゲームなんかで盛り上がっていますね」

道端で指を差されながら"人数"を数えられることも

──椅子取りゲームは人数が多いからこそ楽しいゲームですね。大家族だからこそ経験したことなどは。

お父さん 「本当に一人ひとり、性格がバラバラで面白いなと思います。血が繋がっているのである程度、傾向があるのかと思ったら全然違う。アンパンマンにハマる子もいれば、そうでなかった子もいたり。毎日飽きないですよ。もしみんないなくなったら、ボケそうです（笑）。

あとひとつわかったのは『子育てマニュアル』があんまり役に立たないこと。1人目を産んだときは必死に読み漁ったんですけどね。たとえば『テレビを見せず、外に連れ出すと頭がよくなる』とか。正直、あまり関係ないと思います。9人育てていて、本当にその子の性格次第だなと感じます。そういった"育児理論"のようなものは無視するようになってきていますね」

──宮前さんがおっしゃると説得力がありますね……。お子さんがたくさんいることでいやな思いをされたことなどはありますか。

お父さん 「まだ3人目か4人目が生まれたときに、道端で舌打ちをされたことくらいですかね……。子どもが広がって歩いていたので、ご迷惑をおかけしてしまったんだと思います。でも今はそういう態度を取られることは一切ありません。9人もいると逆に威圧感？というか、珍しいという印象が勝つみたいで。指を差して人数を数える方もいますよ（笑）」

──東京都の子育て支援について。なにか国や自治体に望むことなどはないですか。

お父さん 「東京都だけ通常の児童手当のほかに『018サポート』というのがあるんですよ。18歳までひとり月に5000円もらえる制度。これはすごく助かっています。東京都に関してだけいえば、高校も無償化したし、本当に支援が手厚くなっているなと感じます。もちろん色々言ったらキリがありませんが、おおむね満足していますし、ありがたいなと思っています」

──たとえばの話ですが、このパン屋さんをお子さんに継いでほしいというお気持ちはあるのですか。

お父さん 「強制はできないですけど、そうしてくれるなら嬉しいなとは思いますね。あくまで希望ですが。自営業は大変ですが、9人もいたらみんなでなんとか助け合って、生きていけると思いますから」

──9人目の子が10月に生まれたばかりだそうですが、ズバリ10人目はお考えですか。

お母さん「んー……、それはどうかな。未来のことはわからない、とだけ言っておきます（笑）」

取材に同席した子どもたちは終始楽しそうに遊んでいて、記者も微笑ましい気持ちになった。興味津々で話を聞く子もいれば、肩車や抱っこをせがむ子もおり、まさに"十人十色"の家族。インタビューを終えると、11人全員で外まで見送ってくれた。

家族観がどんどん変わっていく令和の時代で、「宮前さんチ」の子どもたちはどのように育っていくのだろうか──。