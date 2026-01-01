クマによる人間の死亡事故が過去最多となり、1年を表わす漢字に「熊」が選ばれた2025年。大量出没のニュースに関しては、「クマを駆除すべき」という意見がメディアやSNSで目立ったが、北海道・知床で活動する動物写真家で獣医師の竹田津実氏（88）は、「クマ側からの視点が足りない」と異論を唱える。ノンフィクションライターの中村計氏が聞いた。【前後編の前編】

──この秋から冬にかけて、毎日のように人里でカキや栗などの果実を頬張るクマの映像がメディアを通して流れていました。知床やロシアでヒグマの撮影をしてきた経験を持つ竹田津さんは、昨今のクマ問題をどう捉えていますか？

竹田津：大前提として農業っちゅうのは大なり小なり、野生動物に対する壮大な餌付け行為だということを理解しておいた方がいいと思いますよ。要するに現在の状況はね、餌付けをやっといて、餌付いたのが悪いと、こう言ってるわけだから。不思議な理論なんです。柿の木なんてクマに来てくれって言ってるようなもんなのに、来たら仰天する。クマも悲劇ですよ。何が悪いんだって思うでしょうね。向こうからしたら「どうぞ」って言われてるようなもんでしょ。そら「ごちそうさん」って言いたくなるよね。そこの矛盾は、まずはちゃんと認識すべきですよ。

──現代人は餌付けという感覚は、なかなか持てていないと思います。

竹田津：クマ側からの視点というのかな、そこの想像力がぜんぜんないんですよ。クマがこれだけ人里に降りてくるようになったのは、必然だと思いますよ。（1990年に）春グマ駆除が廃止になって、徐々に増えてくることはわかっていたわけだから。一方、人間社会の方の人口はどんどん減ってきている。2025年のように山の餌が不作だったら、少しテリトリーを広げれば、トウモロコシやら、スイカやらがあるんだから。食べたい、食べたいってなりますよ。

──長い歴史で見たら、クマたちが自分たちのテリトリーを取り戻しに来ている感じですよね。昔、人間に奪われた土地を。

竹田津：はい、そうです。つまり、僕はクマには、その権利があると思っているんです。奪われたものを奪い返す権利です。もちろん、人間にも権利はありますから、人里に近づいてきたら堂々と駆除すればいい。自治体によっては、駆除したことを公表したがらないところもありますけど、それ自体は仕方ないし、悪いことではない。

「北海道の自慢は、人間がコントロールできない自然があること」

──クマの権利という言い方もクマ視点といいますか、竹田津さんならではの見方ですよね。

竹田津：そんなものはないって言う人もいるでしょうけど、そう言ってしまったら、人間っちゅうのは何者かっちゅうことになりますよ。人間は何をしてもいいのか、と。誰かがそれは違うだろうって言わないと、世の中はおかしなことになる。人間はさ、「そこのけそこのけ、人間様が通る」って言い過ぎた。正義はこっちにあるんだと言わんばかりに。正義を言い出すと絶対、暴力につながるんですよ。自衛隊なんかもね、僕は出してほしくなかったな。自衛隊の役割は、本来、そういうもんではないと思うけどな。

──人間のちっぽけさであったり弱さを痛感する自然災害という意味では、地震や台風とクマは同じ種類のような気がします。人間の脆さを突き付けてくる。そういうものの存在がなくなってしまうのは確かに怖い気がします。

竹田津：クマがおるということは、それだけ自然が豊かだっていうことでもあるんです。そやから、むしろ自慢すべき話なんですよ。僕はいつも言ってるんですよ。北海道の自慢は、人間がコントロールできない自然があることなんだ、って。そういう考え方も少しずつ育てていかないと、前に進めないと思うんです。今、世の中は駆除一辺倒になっていますけど、人もお金もない中、そんなに簡単に減るもんじゃない。駆除しながら、どうしたらクマと共生できるのか、もう一度、考えていかないと。

自然ってのは本来、ある程度、緊張感のあるものなんです。ダラーッとなんてしていられない。人間社会も自然の一部なんだから、ヒグマに襲われて死ぬってことも、そりゃあるだろうなと思ってないと。スズメバチに刺されて死ぬ人も、マムシに噛まれて死ぬ人もいるようにね。

──地震などの自然災害はどうしようもないと思えますけど、同じ自然でも相手が生き物となると、殺せば何とかなると思ってしまうところがあるんでしょうね。

竹田津：私は北海道の守り神は、ヒグマとヤブ蚊だと思っているんです。特に知床はそうですよね。ヒグマとヤブ蚊がいるから人がなかなか近づけなかった。だから、あれだけの自然が守られてきた。昔、知床の遠音別岳（おんねべつだけ）に登ったんですけど、あそこのヤブ蚊は強烈でしたよ。普通の蚊より大きいんです。ある本に遠音別岳の鳥は飛べなくなるって書いてあった。要するに、蚊に血を吸われてやられてしまうんだ、と。そんなことねえだろって思っていましたけど、実際に行ってみたら、ここならありえるなと思いましたね。もう、刺されまくりましたから。

