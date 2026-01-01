１日は静岡県内各地で、初日の出を見ることができました。また、神社などは初詣に訪れた人たちでにぎわっていました。



１日朝、県内各地はおおむね晴天に恵まれ、最低気温はほぼ平年並みの穏やかな年明けとなりました。



（富士山上空から カメラマン）

「現在時刻は7時です。光がこぼれるように今出てきています。」



午前7時ごろ、高度およそ2400メートルから撮影した初日の出です。





また、高度をおよそ3000メートルに上げると“ダイヤモンド富士”も見ることができました。下田市の白浜大浜海岸は風がなく、日の出の時刻が近づくと海岸に大勢の人が詰めかけ初日の出を待ちました。（記者）「厚い雲の隙間から初日の出が確認できました。」（初日の出を見に来た人）「本当に来てよかった。去年（2025年）会社に入ったばかりなので、仕事もプライベートもうまくやりたい。」海岸に集まった人たちは新年への思いを寄せているようでした。静岡市中央郵便局で行われたのは、年賀状配達の元旦出発式です。県内で元日に配られる年賀状は、2025年より3割近く少ない920万通にとどまりました。出発式では、明治時代の制服を着用した配達員を先頭に一斉に出発しました。静岡市葵区の静岡浅間神社では多くの人が初詣に訪れ、新しい年への願いを込めていました。（参拝者）「一年幸せに暮らせますように」「健康な一年になりますように」また、ことしは午（うま）年。静岡浅間神社には、徳川家ゆかりの木彫りの神馬「叶え馬」があり、参拝客が列を作っていました。静岡浅間神社では3が日で40万人の参拝客を見込んでいます。