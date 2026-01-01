俳優の長澤まさみさんが1月1日、結婚したことを発表しました。ネット上では長澤さんの名前がトレンド入りするほど話題に。長澤さんの直筆の署名にも注目が集まっています。



【写真】長澤まさみさんのお相手、映画監督・福永壮志さんとは

長澤さんは、所属事務所「東宝芸能」の公式サイトと公式SNSを通じて、直筆署名入りの文書を公開。「応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告しました。



今後については、「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と決意を表明し、「まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけました。



ネット上では祝福の声が続々。ショックを受ける人も多く「衝撃」「ショックだ」「まさみロス」など。また、署名の字も目を引き「長澤まさみさん、字もきれいなんだ」「文字まで清楚」「完璧すぎる」「字があまりにも長澤まさみ」「長澤まさみって感じの字だ」「透明感ある」「字がきれいでさらに好きになった」などの反応も相次いでいます。



お相手の福永壮志さんは北海道出身。アメリカで映像制作を学び、初の長編映画は2015年の「リベリアの白い血」。他には山田杏奈さん、森山未來さん、永瀬正敏さんらが出演した「山女」や、ドキュメンタリー映画「アイヌモシㇼ」など。ドラマでは「SHOGUN 将軍」7話の監督も務めています。