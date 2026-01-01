オレンジに光る“4連LED”×ワイドなフェンダーガーニッシュがスゴい！

トヨタ「RAV4」の新型モデル（6代目）が2025年12月17日に発売されました。

新型の登場に合わせ、4WD・SUVのアフターパーツメーカーである「JAOS（ジャオス）」が、専用のカスタマイズパーツを発表しました。

ターゲットとしたのは、3タイプある新型RAV4の中でも、特にアウトドアシーンで映える「Adventure（アドベンチャー）」グレードです。

新型RAV4は、定評のあった先代（50系）を全域でブラッシュアップし、登場前から大きな注目を集めてきましたが、JAOSのパーツをまとうことでラギッド（武骨）な魅力がさらに引き上げられます。

フロントセクションには、オフロードバンパーをモチーフにした力強い造形の「JAOSフロントバンパーガード」を用意。3ピース構造によるメリハリの効いたスタイルに加え、移設された純正フォグランプと横長の面発光LEDが圧倒的な存在感を放ちます。

また、アンバー色（オレンジ色）の4連LEDマーカーがUSカスタムのような雰囲気を演出する「JAOSノーズプロテクター」も、アッパーグリルに力強さを加える注目のアイテムです。

サイドビューを引き締めるのは、コンパクトな9mm幅ながらダミーボルトでワイド感を強調する「JAOSフェンダーガーニッシュ type-X」や、アウトドアギアを彷彿とさせる「JAOSサイドプロテクター」です。

さらに、フラットなDピラーをラギッドに変貌させる「JAOSピラープロテクター」など、細部にまで「冒険の道具」としてのこだわりが詰め込まれました。

機能面では、タイヤが巻き上げる泥からボディを守る大型の「JAOSマッドガードIII」は、ブラックとレッドの2色を用意。また、日常使いで傷つきやすいドアハンドルやフューエルリッド、バックドア周辺を保護するプロテクター類も充実しており、カーボン調やジオメトリック柄といったデザインがワンポイントのドレスアップとしても機能します。

足元には、あえてインチダウンとなる17インチの「JAOS ADAMAS BL5」を設定。トヨタディーラー向けの専用カラーが用意されており、実用性とスタイルの両立を図っています。

荷室のアイテムとして、濡れた荷物も気にせず積み込める樹脂製の「JAOSラゲージトレイ」もラインナップされ、アクティブなユーザーの期待に応えます。

※ ※ ※

主なカスタマイズパーツの価格（消費税込）は、JAOS フロントバンパーガードが11万4400円、JAOS ノーズプロテクターが6万6000円、JAOS フェンダーガーニッシュ type-Xが9万4600円、JAOS サイドプロテクターが6万6000円、JAOS ピラープロテクターが3万3000円、JAOS マッドガードIIIセット（ブラック／レッド）が3万5200円です。