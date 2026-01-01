72歳・小林幸子「まる一ヶ月のお休みを頂きます」61年超の芸能生活で初めて 理由を明かす
歌手の小林幸子（72）が1月1日、自身のインスタグラムを更新し、芸能活動で初となる1ヶ月の休みをとると明らかにした。
【動画】小林幸子、まる1ヶ月の休みへ…
「新年あけましておめでとうございます」に続き、「今回、61年以上芸能生活をしてきて、初めてまる一ヶ月のお休みを頂きます」と発表。
理由について「ずっと、朝起きたら今日は何しようか？という、生活をしてみたくて、今回スタッフとも話をして、1ヶ月リフレッシュの時間をもらいました」と説明し、「1ヶ月後、小林幸子はどうなっているか？お楽しみに」と予告した。「SNSなども、ゆったりとやらせて頂きます」と伝えた。
ファンからは「あけましておめでとうございます ゆっくり休んでください」「1か月間も良きリフレッシュになりますように」などの声が寄せられている。
