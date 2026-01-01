俳優の本郷奏多さんが1月1日、一般女性との結婚を発表しました。この日、スタッフが運用するXが更新され、本郷さんがコメントを発表。

【映像】本郷奏多、結婚を発表

「ご報告。いつも応援してくださっている皆さまお世話になっている関係者の皆さま私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです。皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に向き合い、より一層精進してまいります。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。」と、呼びかけています。

2019年2月に掲載された「女性自身」のインタビューでは、「結婚願望はない」と発言していた本郷さん。ファンからは「奥様もポケモン好きなのかなおめでとうございます」「幸せ太りの奏多くんが見れる日もあるかな!?楽しみにまってます！」などのコメントが寄せられています。

2002年に俳優デビューした本郷さん。映画『テニスの王子様』『GANTZ』『キングダム』NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』や大河ドラマ『光る君へ』など、数多くの作品に出演しています。（『ABEMA NEWS』より）