¡ÚÀ¾Éð¡ÛçÐºÂ³¤¿ÍÅê¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¤¾¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¡×
12·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎçÐºÂ³¤¿ÍÅê¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿ÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
――µîÇ¯²ù¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î2025Ç¯¤Î¥·ー¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
çÐºÂ¡Ö¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤Ê¤¯Åê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë°ì°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÕÀè¤Ë¤¢¤Þ¤ê½ÐÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥·ー¥º¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ê¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ªー¥×¥óÀï¤«¤é¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌðÀè¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5·î¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê1·³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――¥·ー¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È16»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ¡¢6¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50¡¢Åêµå²ó¿ô¤¬93²ó2/3¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥·ー¥º¥óÄÌ¤·¤Æ1²ó¤À¤±¼«ÀÕ8¤È¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÂçÂÎ¼«ÀÕ3°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
çÐºÂ¡Ö1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼óÇ¾¿Ø¤ÎÊý¤Î·×»»¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ü¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¸åÈ¾¤Î9·î¡¢10·î¤¬²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¡Ê¾õÂÖ¤ò¡Ë¤¢¤²¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤Æ¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼ê±þ¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――µîÇ¯¤Ï1¾¡¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤«¤éº£¥·ー¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢²¿¤«µîÇ¯¤ÈÊÑ¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
çÐºÂ¡ÖÊÑ¤¨¤¿ÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¤¾¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
――¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢Îý½¬ÊýË¡¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â´Þ¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
çÐºÂ¡Ö1¸Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¹Í¤¨Êý¤äÃÎ¼±¤ÎÎÌ¤È¤«¤âÇ¯¡¹ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¹Í¤¨Êý¤äÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÀ°¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢À°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤«¡¢Ä´»Ò¤¬¤¹¤³¤·Êø¤ì¤Æ¤âÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÉÅª¤Ë¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©¤ÆÄ¾¤»¤ëÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡§Ê¸²½ÊüÁ÷¡¦¹â¶¶¾»Ô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー